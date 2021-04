Waar zijn de Spaanse bankiers in pak?

Corona doet de Spaanse kantoorregels daveren. En veroorzaakt een nieuwe trend op de immobiliënmarkt.

Dé Spaanse zakenwereld bestaat niet. Net als één Spanje. Een vergadering met een flamboyante Andalusiër beleef je anders dan een gesprek met een gereserveerde Galiciër. Wil je een deal sluiten met een Madrileen, dan praat je het best niet voluit over je vakantiehuis in Catalonië.

Wat wel als een paal boven water staat, is dat Spanjaarden naar Belgische normen vrij klassiek zijn in hun ‘kantooroutfit’. Strak in maatpak, met das, ook al is het buiten 40 graden en zelfs dan gaat de vest niet uit. Bovendien lijken ze niet eens te zweten, best wel sterk. Zelf ben ik duidelijk niet uit hetzelfde hout gesneden.

Met maatpak en aanwezig op kantoor. Presentialisme zit nog heel sterk ingebakken in de Spaanse bedrijfscultuur, hoewel Spaanse bedrijven op veel vlakken best-in-class zijn. Ik sta vaak versteld van hun creativiteit en aanpassingsvermogen waar heel wat Belgen lessen uit kunnen leren.

Desondanks is er een grote groep managers die er rotsvast van overtuigd zijn dat wie niet op kantoor zit, vast en zeker niets nuttigs aan het doen is.

En toen kwam corona. Telewerken werd erdoor geramd, tegen wil en dank. Change management extreme.

Nadat we hier van de eerste shock bekomen waren, kregen we een hele waaier aan hr-opties te zien: van 100 procent verplicht weer op kantoor tot een absoluut verbod om op de werkplek te verschijnen.

Recent las ik in de krant dat de bankiers de strijd beginnen aan te binden tegen telewerken. Er is geen bedrijfscultuur meer, werknemers hebben meer dan ooit rugklachten en de optiekers doen gouden zaken met de verkoop van leesbrillen voor vermoeide ogen.

Iemand lekker een croissantje zien eten tijdens de ochtendvergadering, directieleden met fitnessoutfit op de videocall, met of zonder bedrijfslogo op de artificiële achtergrond. Er zit misschien toch iets van waarheid in de push ‘back to the office’...

Velen hebben de voor- en nadelen van thuiswerk persoonlijk kunnen ondervinden. Een ding staat vast: weer voltijds op kantoor wordt een harde dobber.

Maar het gaat verder dat dat. Spanje kampt met een chronische leegloop van de grote steden naar het platteland.

Immobiliënkantoren in Madrid registreren een enorme boom aan transacties in de sierra, de groene bergrand in het noordwesten van de stad.

Door corona verschuiven mensen hun prioriteiten. Weg van de grootstad en op zoek naar de frisse lucht. Immobiliënkantoren in Madrid registreren een enorme boom aan transacties in de sierra, de groene bergrand in het noordwesten van de stad. Niet minder dan 80 procent van de transacties in Madrid de voorbije maanden zijn in de periferie van de stad. In heel Spanje is er een huisje-tuintjetrend ten nadele van het appartementje in het centrum. De huizenverkoop van 'unifamiliares' schoot dik 25 procent omhoog in september vorig jaar en 13 procent in oktober. Enkele kennissen hebben de stap gezet.

En dan is er nog de vraag: kan een werkgever je verplichten opnieuw naar kantoor te komen? Volgens sommige Spaanse arbeidsadvocaten is dat niet zo duidelijk. De recente artikels creëren ongerustheid. In die mate dat vaker over telewerk wordt gesproken dan over voetbal. En dat kan hier tellen.

Het wordt lente in Madrid en de zon schijnt al lekker. Ik ben benieuwd hoeveel maatpakken het straatbeeld deze zomer zullen kleuren.