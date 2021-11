Wordt Miami het nieuwe Silicon Valley?

Miami is een techhotspot geworden, getuige de cryptoautomaat in mijn straat. Ook giganten als Google en Universal Music hebben ‘Silicon Beach’ ontdekt.

Volgens de Amerikaanse media is er al een tijdje een heuse techexodus aan de gang in Silicon Valley. Ondernemers zoals Elon Musk en bedrijven zoals HP en Oracle hebben de afgelopen maanden met veel poeha hun vertrek aangekondigd. Maar ook ver van de krantenkoppen is er beweging. Voor elke persoon die naar de Bay Area verhuist, vertrekken er twee. Wat erop wijst dat ook steeds meer en meer geschoolde werknemers de regio lijken te ontvluchten.

Ze worden verdreven door de exorbitante huurprijzen, de stijgende belastingen, het ellendige woon-werkverkeer en de toename van criminaliteit en openlijk drugsgebruik. En nu thuiswerken het nieuwe normaal is geworden, vragen velen zich af waarom ze nog in de Valley zouden blijven.

Tot voor kort was vooral Texas top-of-mind voor de vertrekkende techies, maar een simpele tweet van de burgervader van Miami heeft een ware storm in gang gezet. 'The Magic City' wordt meer en meer als de nieuwe techhub bij uitstek gezien.

Het weer en de lage belastingen hebben van de stad al langer dan vandaag een belangrijke businesshub aan de Amerikaanse oostkust gemaakt. Veel bedrijven - zoals L'Oréal en Universal Music maar evengoed grote techbedrijven zoals Google, Meta (het vroegere Facebook) en Uber - sturen vanuit Miami hun Latijns-Amerikaanse business aan. En dankzij Reef, een start-up die leegstaande parkings omtovert tot buurtkeukens, had het in 2018 zijn eerste unicorn beet. Toch was er niemand die Miami associeerde met een bruisende techcommunity.

Musk & Dorsey

Dat veranderde toen burgemeester Francis Suarez eind vorig jaar op een tweet reageerde van een ondernemer die naar Miami wou verhuizen. 'Hoe kan ik helpen?', vroeg Suarez. Een eenvoudige tweet die voor velen als wereldschokkend aanvoelde. Eindelijk was er een politicus die het begrijpt, een burgemeester die snapt dat het goed is dat bedrijven naar je stad willen verhuizen. Ze brengen duurbetaalde jobs mee en creëren meer rijkdom.

Binnen de kortste keren stond de telefoon van Suarez roodgloeiend. Sinds die eerste tweets heeft hij heeft al gesproken met Musk, Twitter-CEO Jack Dorsey en voormalig Google-CEO Eric Schmidt. David Beckham - die in Miami een voetbalclub heeft opgericht - belde de burgemeester om hem te feliciteren met zijn verfrissende aanpak. En Softbank heeft een nieuw VC-fonds aangekondigd waarmee het 100 miljoen dollar in start-ups uit Miami zullen investeren.

Miami is echt een techhotspot geworden. Toen ik naar hier verhuisde, reageerden mensen nog wat verbaasd: 'Miami? Wat ga je daar doen?' Maar inmiddels kan ik het aantal collega’s en kennissen die dit jaar naar hier zijn verhuisd niet meer op twee handen tellen. In mijn buurt zie je meer en meer nummerplaten uit New York en Californië. En bij mij om de hoek staat nu zelfs een heuse cryptoautomaat.

Het is voorlopig nog maar een kleine, luidruchtige minderheid die oproept tot een massale migratie van Silicon Valley naar Silicon Beach. De tijd zal moeten uitwijzen of het een overhyped verhaal is, of het begin van een langetermijntrend. Maar één ding is zeker: Suarez' populariteit is sterk gestegen dit jaar, nog harder dan de prijs van de bitcoin.

Bart Van de Vel is Global Program Manager bij Meta en schrijft deze column in eigen naam.