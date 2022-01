Corona in Brazilië, stilte ná de storm

Na een dramatische coronaprestatie vorig jaar – met de president in de hoofdrol - heeft Brazilië zijn nachtmerrie achter zich gelaten. Wie in het land woont, merkt een verbeten vaccinatiecampagne. Een land met twee gezichten.

U herinnert het zich allicht nog goed: hoe Brazilië vorig jaar het epicentrum was van de Covid-19-pandemie. Met pieken van meer dan 4.200 doden per dag in april kreunde het grootste land van Latijns-Amerika onder een van de meest fatale golven.

En ongetwijfeld zag u ook hoe president Jair Bolsonaro het virus laconiek afdeed als ‘een griepje’, het dragen van mondmaskers vertikte, openlijk kritiek uitte op de werking van vaccins en zelfs de leiding nam in antilockdownbetogingen. Brazilië ging de wereld rond als het land met de oneervolle zilveren medaille in de ranglijst met coronaslachtoffers.

Maar waarom weet niemand dat er een volledige ommekeer heeft plaatsgevonden sinds halfweg vorig jaar, dankzij een efficiënte vaccinatiecampagne? Waarom wordt er niet geschreven over het feit dat de infecties per capita momenteel ver onder de cijfers van Europa liggen? Ik vermoed dat u ook niet weet dat amper drie op 100 Brazilianen zich niet willen laten vaccineren?

Goed om u in deze column even een actuele stand van zaken te geven. Als 29-jarige Belg kreeg ik al eind november mijn derde Pfizer-(booster)shot in Brazilië. Neen, niet dankzij een vroegtijdige passage van Sinterklaas, wel dankzij een sterk publiek gezondheidssysteem en verschillende initiatieven van burgers en ondernemers om het vaccinatieprogramma te steunen.

80 procent 80 procent van de 46 miljoen inwoners van de meest bevolkte staat São Paulo is volledig gevaccineerd. In Brussel is dat slechts 59 procent.

Een blik op de cijfers. Brazilië heeft momenteel 68 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd (t.o.v. 50% wereldwijd) door meer dan 334 miljoen dosissen toe te dienen. Daarmee valt het land net naast het podium in totale cijfers. Probeer maar eens de logistieke omvang en infrastructuur te vatten die daarvoor nodig is in het vijfde grootste land ter wereld (300 keer België) met een bevolkingsdichtheid die meer dan 15 keer kleiner is dan België.

De verschillen met België zijn frappant. Terwijl onder de slogan #VacinaJá al 80 procent van alle Paulistas (bijnaam voor de 46 miljoen inwoners van de meest bevolkte staat São Paulo) volledig gevaccineerd is, kan Brussel maar 59 procent overtuigen. Ook mondmaskers zijn nooit uit het straatbeeld verdwenen - jawel, zelfs in openlucht - al zakten de cijfers de jongste maanden naar het laagste niveau sinds het begin van de pandemie.

Vierde shot

Met de opkomst van de omikronvariant zet Brazilië zich dezer dagen natuurlijk ook schrap. Het carnaval van Rio de Janeiro is voor het tweede opeenvolgende jaar grotendeels afgelast, net als zoveel andere carnavalsoptochten. Ja, dat kunt u vergelijken met de boodschap die een Oilsjtenaar kreeg dat zijn voil jeanetten-outfit opnieuw in de kast moet blijven.

Enkele Braziliaanse steden zijn al gestart met het toedienen van een vierde (booster)shot voor de risicopatiënten om de omikron- en andere varianten te counteren. En dankzij de samenwerking tussen de onderzoeksinstelling Fiocruz en de Zweeds-Britse farmareus AstraZeneca is Brazilië binnen enkele maanden volledig zelfvoorzienend voor Covid-19-vaccins.

Brazilië is een land van tegenstellingen. Het laat dat zien door in minder dan een schooljaar te veranderen van het kneusje tot de positieve verrassing in de klas... Meer dan één bank vooruit! Jazeker, er zijn veel zaken te betreuren, maar de manier waarop Brazilië sinds het voorjaar van 2021 is ontwaakt uit zijn coronanachtmerrie kan ‘food for thought’ zijn voor anderen.

Tim Cogghe is strategic project manager voor het vloerbedekkingsbedrijf Unilin in São Paulo.