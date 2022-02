Het DNA van de modale Zweed is gebouwd met twee wezenlijke componenten: socialisme en kerk. Misschien verrassend om te lezen in een geseculariseerd katholiek land als België, maar de Zweedse Kerk heeft tentakels in alle vezels van de maatschappij. Van de economie via de ethiek tot de politiek en de cultuur. En daar zijn Lars en Agneta behoorlijk tevreden mee.