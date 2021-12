Hoe Denemarkens premier 'Slette Mette' werd

'There is something rotten in the state of Denmark', zegt een van de schildwachten in Hamlet, maar eerlijk: ik ruik het niet. Zelfs niet na het nieuwste schandaal, dat premier Mette Frederiksen de kwalijke bijnaam Slette Mette heeft bezorgd.

Gelieve uw verbeelding uit de goot op te rapen, want in het Deens betekent ‘at slette’ niets anders dan ‘verwijderen’. De affaire gaat om gewiste sms’jes die waren uitgewisseld tussen ministers en topambtenaren ten tijde van de massale nertsruiming vorig jaar.

Pakweg 16 miljoen van die beestjes werden vergast om te verhinderen dat ze een broeihaard zouden worden voor een supervariant van corona. Toen kregen mutaties nog geen Griekse letter, en was het doemscenario een wereldwijd verspreide virusversie met het reputatievernietigende predicaat ‘Danish’.

Horror comedy

Aan de binnenkant van haar ogen zag Mette haar eigen politieke necrologie voorbijflitsen. Dus werd snel gehandeld, en niet altijd even oordeelkundig. De gedode nertsen werden zo gauw-gauw begraven dat ze na enkele dagen begonnen te ploffen als popcorn. Horror comedy op B-filmniveau.

Strikt volgens de letter van de wet was het ook allemaal niet. Dat zouden die sms’jes kunnen bewijzen, maar die blijken nu dus ‘automatisch’ gewist te zijn. De klunzige affaire is de eerste en voorlopig enige serieuze hobbel in Mettes voor het overige redelijk succesvolle pandemieparcours. Want corona doet het slecht in Denemarken, en de economie doet het goed.

Ook al kromt de besmettingscurve ook hier weer naar boven en zijn mondmaskers sinds eind november opnieuw de rigueur, volgens vrijwel elke maatstaf blijven de Denen het beter doen dan het EU-gemiddelde. Voor het grootste deel van 2021 was er zelfs sprake van ondersterfte. Pas sinds eind oktober gaan dagelijks weer meer mensen dood dan in prepandemische tijden.

En de pandemie - of toch de daarmee gedeeltelijk samenhangende logistieke flessenhals - komt sommigen hier zakelijk goed uit. Begin november liet Mærsk, ’s werelds grootste containerrederij en tevens Denemarkens grootste bedrijf, voor het derde kwartaal van 2021 een brutowinst van 5,9 miljard dollar optekenen. Een record, en maar liefst vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ongeveer gelijktijdig meldde de farmareus Novo Nordisk, nog zo’n Deens kroonjuweel, voor de eerste negen maanden van het jaar een omzetstijging van 12 procent naar net geen 16 miljard dollar. Zet dat af tegen een handvol gewiste sms’jes over een nood-breekt-wetverhaal van een jaar oud, en je hoort de politieke stand en de publieke opinie elders in Europa denken: Et alors?

Extreemrechts verschrompeld

Kom daar in Denemarken niet mee af. Hier heeft men nog een charmant ouderwets probleem met politici die moedwillig buiten de lijntjes kleuren. Bij de verkiezingen van midden november - weliswaar lokaal en niet nationaal - ging Mettes sociaaldemocratische partij met ruim 4 procentpunten achteruit, met het sms-schandaal als vaak geciteerde reden.

Die nederlaag verhulde echter een succesje. De ooit zo gevreesde extreemrechtse Deense Volkspartij, niet lang geleden nog goed voor 21 procent, verschrompelde tot nog geen 5 procent. Voor een groot stuk omdat Mette haar migrantendiscours heeft overgenomen.

Zo heeft Denemarken 90 uitgeprocedeerde Syriërs verzocht naar hun land terug te keren, ook al woeden oorlog en dictatuur daar nog volop. Niet alleen vindt niemand dát een schandaal, vanuit andere landen wordt nieuwsgierig gekeken naar de behendigheid waarmee die bocht is genomen. Misschien wacht Slette Mette toch nog een Europese toekomst.

Frank Jacobs is zelfstandig schrijver en woont in Denemarken.