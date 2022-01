La fraternité, de open zenuw van de Fransen

Geeft bedrijfsadvies en is bestuurslid in de cultuursector. Woont aan en vaak over de Belgisch-Franse grensr,

Veel Fransen hebben het gehad met de tekortkomingen en disfuncties van de staat - 'le vécu', zoals de Fransen zeggen. De polemist en presidentskandidaat Eric Zemmour gaat daarmee aan de slag.

Vroeg in de ochtend zie je op de Place des Isnards in Malaucène, op zowat 40 kilometer van Orange, een zich dagelijks herhalend tafereel. Koffiedrinkende locals die La Provence lezen, een blad met even trouwe lezers als Kerk en Leven. Het zonevreemde wezen dat niet beantwoordt aan dat stereotiepe beeld is zeker een te vroeg wakker geworden toerist die op dag twee - kwestie van zich rap in te burgeren - ook La Provence leest. Of minstens de krant op tafel legt.

Het redactioneel concept is eenvoudig slim. Breed uitgesmeerde faits divers, netjes geordend per stad (eigenlijk per dorp), waardoor ik nauwkeurig kan volgen wie gestorven is (op een gemiddeld zeer hoge leeftijd) of wie met wie getrouwd is (op een gemiddeld lage leeftijd). Vervolgens een paar pagina’s over de nationale politiek (economie inbegrepen). En dan veel pagina's over... Olympique Marseille.

In La Provence - de krant en de streek - is er één godsdienst: L'OM. Niets is makkelijker om met iemand aan de praat te raken dan te spreken over de regionale voetbaltrots. Ook met onze vaste groenteboer op de markt, die een petje van de club van zijn hart draagt. Het is een goedlachse, kwieke vijftiger die zeer snel laat weten qu’il adore les Flamands.

Des valeurs républicaines

Ik dacht dat die sympathie te maken had met onze aard, onze soepele, zich snel aanpassende mentaliteit. Mooi mis. Hij had het altijd over Raymond Goethals, die 30 jaar nadat hij als trainer met Marseille de Champions League gewonnen heeft nog altijd de hogepriester is van de kerk OM.

Onze groenteboer vertelt hoe hij als kind opgroeide in een habitation à loyer modéré en dat hij fier is op zijn wortels. Dat de door de overheid gesubsidieerde woningen, samen met de school, hem gewapend hebben om een fatsoenlijk leven uit te bouwen. Dat het hem kansen gegeven heeft, of tenminste geen onoverbrugbare achterstand. 'Et des valeurs républicaines.' Hij straalt terwijl hij het zegt.

Migratie is een brandversneller die veel Fransen naar extreemrechts duwt.

'Mais tout cela a bien changé, monsieur.' Als ik vragend mijn wenkbrauwen frons, is hij nauwelijks te stoppen. 'L’immigration.' Hij heeft het niet over de eerste naoorlogse migratiegolf van Italianen en Polen, of de tweede van Algerijnen, Marokkanen en Tunesiërs, die aangevuurd werd door het beëindigen van de koloniale aanwezigheid van Frankrijk. 'Eux, comme nous, c’était des gens droits.' Mensen die deelnamen aan het maatschappelijke leven en die werkten. 'Par contre, aujourd’hui...'

Met een mix van nauwelijks ingehouden woede en moedeloosheid volgt een opsomming van hoe moeilijk het dagelijkse leven is. Het maakt een diepe indruk op mij. De anders zo goedlachse, brave man die een taal hanteert die ik met hem niet associeerde: brutaal.

Brandversneller

Het is de reeks tekortkomingen en disfuncties van de staat - le vécu, zoals de Fransen zeggen - die de polemist en presidentskandidaat Eric Zemmour aankaart. Al luisterend naar de groenteboer hoor ik dat het aanslaat, inclusief de sofismen. Veel Fransen hebben het gehad met de politiek, die er in hun ogen de jongste 25 jaar niet in geslaagd is een consistent beleid te voeren dat voldeed.

Migratie is in Frankrijk de brandversneller die veel burgers naar extreemrechts duwt. Ook de nostalgische centrumkiezer die op zoek is naar de in zijn ogen verloren gegane Franse grandeur.

Veel Fransen hebben het gehad met de politiek, die er in hun ogen de jongste 25 jaar niet in geslaagd is een consistent beleid te voeren.

De koers leek gelopen. Tot enkele weken geleden een Franse politieke specialiteit, une petite phrase, om de hoek kwam piepen. Naar aanleiding van de opname van de zwarte Amerikaans-Franse artieste Josephine Baker in het Panthéon, waar veel beroemde Fransen begraven werden, zei president Emmanuel Macron bijna achteloos: 'Sa cause était l’universalisme, l’unité du genre humain. L’égalité de tous avant l’identité de chacun.'

Het thema voor de volgende Franse verkiezingen is daarmee gezet: hoe geven de Fransen invulling aan de derde pijler van hun nationale leuze, la fraternité? Omdat het over een van de fundamenten van de Franse republiek gaat, zitten ze op een open zenuw.

Aan de kiezer worden twee opties geboden. Op zijn scherpst: zij die een invulling geven aan wat identiteit nu eigenlijk is en zij die een vertaling geven aan de universalistische principes.

De keuze is aan de verongelijkte inwoner van la France profonde en mijn groenteboer op de markt. L'OM staat intussen derde in het klassement op 13 punten van de leider Paris Saint-Germain. Ook daar misère.

Jo Libeer geeft bedrijfsadvies en is bestuurslid in de cultuursector. Woont aan en trekt vaak over de Belgisch-Franse grens.