Niet alleen in de Belgische supermarkten, maar ook nog volop in die van Rusland.

Veel westerse bedrijven hebben vorig jaar meteen hun verlies gepakt en hun Russische activiteiten opgedoekt. Maar lang niet iedereen. Woensdag zal blijken hoeveel koffie Douwe Egberts-moeder JDE Peet's nog in Rusland verkoopt.

Rusland mag langzaam verstikken onder een steeds zwaardere sanctiedeken uit het Westen, van een handelsverbod is totaal geen sprake. Dat heeft tal van bedrijven er echter niet van weerhouden toch hun biezen te pakken.

McDonald's, Coca-Cola en Starbucks doekten al snel na de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden hun Russische activiteiten op. Renault verkocht zijn eindelijk lucratieve belang in Lada-maker Avtovaz, voor 1 symbolische roebel en boekte een pijnlijke afschrijving van 2,2 miljard euro. Maar lang niet alle bedrijven waren zo voortvarend.

JDE Peet's is een van de beste voorbeelden. Het moederbedrijf van klinkende koffienamen als Douwe Egberts, L'Or en Senseo zweeg het voorbij jaar zedig over zijn Russische activiteiten. Die zijn nochtans niet gering. De voorbije jaren investeerde het koffiebedrijf stevig in zijn instantkoffiefabriek in Sint-Petersburg.

'Het is een van de modernste en grootste fabrieken in zijn soort', klonk het in 2020 nog enthousiast. En hoewel beleggers in het jaarverslag gewaarschuwd werden voor de mogelijke negatieve effecten van de Russische inval in Oekraïne, draaiden de Russische koffiefabrieken van JDE Peet's vlijtig door. De Russen konden dan geen Volvo of Big Mac meer kopen, een чашка кофе (kopje koffie) bleef ruim beschikbaar in de Russische supermarkten.

Het legde JDE Peet's geen windeieren. In de eerste zes maanden van vorig jaar (waarvan er bijna vier door de oorlog getekend werden) boekte de divisie waaronder de Russische koffieactiviteiten vallen een zeer robuuste organische omzetgroei van 46 procent. De operationele winst steeg met 58 procent tot 123 miljoen euro. Woensdag moet blijken hoe goed de divisie over heel 2022 draaide.