Argenimmo Mouryx

In de schaduw van de beleggersstorm rond Argenx komt vrijdag een kleinduimpje op de beurs met halfjaarcijfers. Met een verouderende vastgoedportefeuille kan Immo Moury een shot Argenx-hipheid gebruiken.

Italiaanse bijgelovigen moeten zowat de enige bevolkingsgroep zijn die vrijdag géén goed nieuws verwachten bij Argenx. Op 'Venerdi 17', vrijdag de 17de, is het in Italië geen goed idee om grootse dingen te plannen. De dag staat gelijk met onheil, zoals vrijdag de 13de in de rest van de wereld.

Dat zou te maken hebben met de schrijfwijze in Romeinse cijfers. 17 wordt als XVII geschreven, maar werd in de analfabete middeleeuwen verward met VIXI. Dat laatste is een populair grafschrift en betekent zoveel als 'ik heb geleefd', waardoor het getal met de dood wordt geassocieerd. Dat verklaart meteen waarom de Renault 17 in Italië R177 heet, en waarom vliegtuigen van Alitalia geen stoelnummer 17 hebben. Ook het huisnummer 17 wordt in veel stradas overgeslagen.

Voor twee op de beurs van Brussel genoteerde bedrijven kan 17 een geluksgetal worden. Argenx en Immo Moury komen met nieuws, weliswaar met sterk uiteenlopende belangstelling. Argenx kan geschiedenis schrijven door zich vanuit het brede biotechscala te bombarderen naar de fine fleur van de farma. Met een Amerikaanse goedkeuring van het potentiële goudhaantje efgartigimod kan Argenx na jaren van lamabloed, -zweet, en -tranen zijn duur onderzoek eindelijk te gelde beginnen te maken.

Tegelijk zullen we de nieuwe commerciële naam van het middel te horen krijgen. 'Vyvgart' is de grootste kanshebber, gezien het patent dat Argenx op die naam nam in onder meer de VS, Canada en Brazilië. Of 'levende beschermer', als we daar met de Franse slag Latijn op afvuren.

Een stuk minder levendig is de beleggersinteresse voor Immo Moury. Vanuit Ans komt de kleinste Belgische vastgoedvennootschap met halfjaarcijfers. Beurskapitalisatie? 21,1 miljoen euro. Dat is een ferme korting op de portefeuille van bijna 30 miljoen euro die vooral bestaat uit studio's, appartementen en winkelpanden in het Luikse.