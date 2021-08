Black box Bol.com

Pierre-Olivier Beckers-Vieujant had in Tokio zijn handen vol met het uitreiken van de drie gouden medailles aan de Belgische topsporters. Zijn opvolger in het bedrijfsleven, Frans Muller, staat als CEO van Ahold Delhaize voor een serieuzere uitdaging.

Beckers was de laatste familiale CEO van Delhaize. Toen hij in 2013 met een omstreden premie van 7,6 miljoen euro vertrok, liet hij een zwalkend supermarktconcern achter dat twee jaar later werd opgeslokt door het Nederlandse Ahold, dat nu geleid wordt door Beckers' opvolger Frans Muller.

De taak van Muller woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers is de almaar luider morrende beleggers tevredenstellen. Het aandeel Ahold Delhaize trappelt al bijna twee jaar ter plaatse. Het afgelopen jaar steeg de koers welgeteld 3,8 procent in een markt waar het ene na het andere record werd aangetikt en supermarktconcerns werden aangewezen als een van de grote winnaars van de lockdowns en de coronapandemie.

Muller moet en is op zoek naar groei en hij sluit daarbij een overname niet uit. Ahold had lang Hema in het vizier, maar dat ging naar de Jumbo-familie van Eerd en dus gaat de zoektocht naar groei voort. Daarvoor hoeft Muller niet eens ver te zoeken: in eigen huis is de e-commercedochter Bol.com een techparel van formaat die in de Lage Landen de mondiale reus Amazon van hegemonie afhoudt.

Maar voor beleggers is Bol.com niet of nauwelijks te waarderen. Ahold Delhaize geeft geen aparte cijfers voor zijn onlinekanon. De omzet, het enige cijfer dat Muller vrijgeeft, groeit fenomenaal. Maar hoeveel geld daar vervolgens mee verdiend wordt, is een geheim dat in Zaandam goed bewaard blijft.

Hoe langer de koers van Ahold Delhaize immobiel blijft, des te groter wordt de druk om meer informatie over het succes van Bol.com te geven. Met een zekere regelmaat duikt de oproep op om Bol.com gedeeltelijk naar de beurs te brengen.