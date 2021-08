Het kan niet op bij een van de grootste familieconglomeraten van Europa. Hoe vet wordt het boerenjaar van AP Møller-Maersk? Vieren kunnen ze het in ieder geval in Edinburgh, op het grootste culturele festival van de wereld.

Samen met de excentrieke brouwers van Carlsberg zijn de Møller-Maersks dé bedrijfseconomische adel van Denemarken. De notoir discrete reders vervoeren een vijfde van alle mondiale zeevracht en gelden als de perfecte barometer voor de wereldhandel.

Het bedrijf profiteert maximaal van de stormachtige heropleving van de wereldeconomie na de kortstondige stilval en van het fenomeen van het transport van containers vol lucht. De vraag naar transport piekt. In het voorjaar is een recordaantal nieuwe containerschepen besteld, goed voor een extra capaciteit van bijna 1 miljoen containers. Maar containerschepen bouwen neemt wat tijd en dus schieten de transporttarieven de hoogte in. Tot grote tevredenheid aan de Kopenhaagse Esplanaden.

Vrijdag publiceert Maersk zijn cijfers over het tweede kwartaal. Dat ze beresterk zijn, staat nu al vast. Maandag verhoogde het concern al voor de tweede keer dit jaar zijn winstprognose voor heel 2021. Waar begin dit jaar nog een bedrijfswinst van 4,3 miljard dollar werd verwacht, is dat opgetrokken naar 14,5 à 15,5 miljard dollar.

Grootste kunstenfestival

+++ Ook het grootste van de wereld is het Edinburgh Festival Fringe. Dat grootste kunstenfestival van de planeet gaat morgen van start nadat het zich vorig jaar met frisse tegenzin de wil van corona had laten opleggen. Het festival ontstond in 1947 als reactie op het prestigieuze Edinburgh International Festival. Acht theatergroepen daagden onuitgenodigd op bij het festival en speelden hun voorstellingen aan de rand (fringe) van het International Festival. Fringe groeide pijlsnel, juist omdat het een open festival was waar alle performers welkom zijn en waar de organisatie geen selectie maakt.

Dat is nog altijd zo. Het maakte Fringe met bijna 856.000 verkochte kaartjes voor 55.000 uitvoeringen van 3.548 voorstellingen op 317 locaties tot het op twee na grootste evenement waarvoor je kaartjes moet kopen. Alleen voor de Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap voetbal worden doorgaans meer kaartjes verkocht.