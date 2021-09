De druivenkoers van Biotalys

Het Gentse agrotechnologiebedrijf Biotalys publiceert vrijdagochtend zijn eerste halfjaarrapport sinds de moeizame beursgang begin juli.

Dat de bijna afgelopen zomer allesbehalve een grand cru was, hoeven we niet meer te vertellen. Maar voor de Belgische wijnboeren waren de voorbije maanden helemaal om te huilen. Zij waarschuwden al in juli dat de overvloedige regen hen flink wat opbrengsten dreigde te kosten. Bij langdurig nat weer stijgt het risico fors dat druivelaars worden aangetast door valse meeldauw, witziekte, botrytis of andere luguber klinkende schimmelziektes.

Tegen die achtergrond is het opvallend dat beleggers de voorbije weken niet meer aandacht schonken aan Biotalys . Het Gentse agrotechbedrijf, dat onder zijn vorige bedrijfsnaam Agrosavfe mensen met articulatieproblemen de stuipen op het lijf joeg, legt zich al sinds 2013 toe op biologische gewasbescherming en schimmelbestrijding.

De lama, die ook Biotalys inspireert voor de ontwikkeling van zijn biologische pesticiden, mag stilaan een standbeeld opeisen in Gent.

Net als stadsgenoten Argenx en Ablynx baseert Biotalys zich voor zijn producten op stoffen die te vinden zijn in het immuunsysteem van lama’s. Het dier mag stilaan een standbeeld op de Gentse Korenmarkt opeisen.

Flop

Met Evoca, dat nu ter goedkeuring voorligt bij de Amerikaanse en Europese toezichthouder, heeft Biotalys al een middel in huis om meeldauw en botrytis aan te pakken. Tegelijk heeft het bedrijf nog zeven andere producten in de pijplijn zitten en werkt het aan een technologieplatform waarmee het de ontwikkelingskosten voor nieuwe middelen kan drukken. Bij de publicatie van Biotalys' halfjaarrapport vrijdag is het vooral uitkijken naar cijfers over de kostprijs van dat verdere onderzoek.

Dat er muziek zit in de markt voor biologische gewasbescherming is duidelijk. De regelgeving voor chemische bestrijdingsmiddelen wordt almaar strenger, waardoor landbouwbedrijven nood hebben aan biologische alternatieven.