De wet van grote getallen

Op de agenda vandaag: Apple én Zimbabwe. In beide gevallen gaat het om grote getallen.

De Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) introduceerde deze maand een biljet van 50 dollar in een poging de Zimbabwanen het leven wat aangenamer te maken. Mission not accomplished. Tegen de tijd dat de nieuwe hoogste coupure van de dolgedraaide persen in Harare rolde, volstond het stuk papier van omgerekend 50 eurocent niet meer om een brood te kopen.

We snappen waarom de centraal bankiers aarzelen om hun coupures op te drijven. Het biljet van 100 biljoen oude Zimbabwaanse dollar uit 2008 is intussen een collector's item en een relatief koopje op eBay voor - terwijl we dit schrijven - 2,89 dollar. Amerikaanse, wel te verstaan.

Na de Weimar-achtige hyperinflatie van de late jaren nul was de oude Zimbabwaanse dollar uit circulatie verdwenen. Moegetergde Zimbabwanen schakelden over op ruilhandel of dat meest schaarse goed van allemaal: Amerikaanse dollar. Tot de RBZ in 2019 met frisse moed een nieuwe Zimbabwaanse dollar uitgaf.

Helaas, pindakaas. Het is nog niet van dezelfde grootteorde als begin deze eeuw, maar een nieuwe munt helpt weinig als je je inflatieprobleem niet onder controle krijgt. Verse data van de centrale bank zullen vandaag waarschijnlijk aangeven dat de inflatie met zowat 100 procent astronomisch hoog blijft.

Ogenschijnlijk is er beterschap tegenover 2020, toen de inflatie boven 800 procent piekte. Maar dat lijkt vooral omdat veel locals weer de Amerikaanse boven de lokale variant verkiezen. Na dokters en verplegers gingen deze maand ook... bankiers in staking met de eis in écht geld - Amerikaanse dollars - betaald te worden.

Over dat echt geld gesproken: Apple creëert dat stilaan even vlotjes als de Federal Reserve, zal het kwartaalrapport van de iPhone-fabrikant deze avond leren. Het traditioneel eerder 'zwakke' voorjaarskwartaal zal volgens analisten goed zijn voor een slordige 74 miljard dollar omzet en 17 miljard nettowinst.