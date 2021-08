Deutsche Woede

Huurders hebben er meer dan genoeg van, beleggers krijgen er niet genoeg van: Deutsche Wohnen.

Vandaag komt het meest gehate bedrijf van Duitsland met zijn Zwischenbericht, zoals een halfjaarrapport in de taal van Goethe heet. Niet Bayer, ook al werkte Leverkusen zich met de te dure miljardenovername van 'Evil Empire' Monsanto niet in de gratie. Ook niet Wirecard, daarvoor heeft een via Aldi-draagtassen georkestreerde fraude een iets te grappig Duits kantje.

Wel Deutsche Wohnen . Een vastgoedreus die zijn roots heeft in de Weimarrepubliek. Bij de Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft (GEHAG), die in 1924 onder impuls van de vakbonden het licht zag om arbeiders uit overbevolkte Berlijnse sloppenwijken te bevrijden. Het mooiste voorbeeld is de Hufeisensiedlung in Neukölln, een hoefijzervormig modernistisch bouwwerk dat Unesco-Werelderfgoed is.

DW telt een eeuw later 116.000 huurwoningen in Berlijn en is een oogappel van beleggers. Tien jaar geleden was DW 600 miljoen euro waard, nu heeft rivaal Vonovia 19 miljard veil voor DW. Het Berlijnse stadsbestuur verkocht jarenlang voor een prikje sociale woningen en vond in DW telkens een gretige koper. DW zag sneller dan het stadsbestuur in dat poor & sexy Berlijn sexy maar niet arm zou blijven.

DW was té succesvol: de huurprijzen rijzen al jaren de pan uit. Een doorn in het oog van huurdersstad Berlijn. Het Berlijnse deelstaatparlement voerde een bevriezing van de huren (Mietendeckel) in, maar die sneuvelde in het Hooggerechtshof.

Maar de huurders geven zich niet gewonnen. De campagne Deutsche Wohnen Enteignen verzamelde 350.000 handtekeningen. Voldoende om op 26 september - de dag van de Bondsdagverkiezingen - in Berlijn een referendum te organiseren. Doel: DW tegen een 'billijke' prijs onteigenen. Op basis van artikel 15 van de Duitse grondwet, dat stelt dat in het maatschappelijk belang grond in ruil voor een schadevergoeding onteigend kan worden.

Nog dit: de Hufeisensiedlung miste haar doel. Luidens de Berlijnse dienst voor toerisme lag bij de voltooiing in 1930 de huur te hoog voor echt werkvolk en kwamen er vooral kunstenaars en intellectuelen wonen. Die even later prompt door de nazi's vervolgd werden. U ziet: Berlijnse appartementen, never a dull moment.