Doema wat je niet laten kunt

In Moskou geeft president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse staatsrede. Een proxyoorlog tegen Oekraïne en het internationaal bekritiseerde gevangenschap van oppositieleider Aleksej Navalny zullen de Russische roerganger niet weerhouden van een eigengereid discours.

Poetin is een notoir laatkomer. In 2014 liet hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel vier uur wachten op een top in Milaan. Ook de Britse koningin Elisabeth - die woensdag haar 95ste verjaardag viert - moest in 2003 een tijd wortel schieten op een staatsbanket tot een grijnzende Poetin op zijn dooie gemak kwam aangesloft.

Wanneer de Russische president voor eigen publiek speelt, wordt hij plots een stuk punctueler. Woensdag om 11 uur stipt (Belgische tijd) geeft Poetin zijn jaarlijkse beleidsrede voor het Russische parlement. Naast de parlementsleden zijn 450 journalisten geaccrediteerd. Aanwezigen moeten een mondmasker dragen en drie negatieve coronatesten voorleggen. Maar toch: als testevent kan dit tellen.

Stratego

De inhoudelijke agenda geeft het Kremlin nooit vooraf prijs. Waarnemers verwachten dat Poetin zal inzetten op het opkrikken van de levensstandaard van de Russische middenklasse via renteloze staatshypotheken voor gezinnen en een verhoging van het kindergeld. Maar de binnenlandse agenda wordt overstemd door het spel waarin Poetin heer en meester in is: geopolitieke stratego.

Na de annexatie van de Krim in 2014 neemt de spanning in de grensregio met Oekraïne opnieuw toe. Het Russische leger heeft volgens de Europese buitenlandchef Joseph Borell inmiddels 150.000 troepen gestationeerd in de Donbas, het Donetsbekken waar Russische separatisten strijd leveren met het Oekraïense leger. Europa laat weten gealarmeerd te zijn maar onderneemt voorlopig geen actie.

Hongerstaking

De VS dreigen dan weer met extra sancties tegen Rusland door de gevangenschap van Aleksej Navalny. De gezondheid van de Russische oppositieleider, die in hongerstaking is sinds hij werd gevangengezet in een strafkolonie, gaat snel achteruit. Zijn aanhangers plannen woensdag grote protestacties. De Amerikanen laten weten dat ze 'Rusland verantwoordelijk houden' als Navalny overlijdt.

Op de verjaardag van de Britse koningin is er geen 'Anarchy in the UK, wel 'Autarky in the (former) USSR'.