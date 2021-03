Een dieprood goudmijntje

Voor de resultatenrekening van BioNTech is de Porsche onder de vaccins nog even geen gamechanger.

We staan sceptisch tegenover lanterfanters, maar we maken een uitzondering. BioNTech was te druk bezig met de wereld redden om de cijfers per 31 december in een Excel te pleuren. Pas vandaag komt het biotechbedrijf met de Jahresabschluss over 2020.

BioNTech, dat is het biotechbedrijf van het echtpaar Ugur Sahin en Ozlem Tureci. Dat in tandem met gigant Pfizer de wereld in november hoop gaf met het mondvol BNT162b2, het gamechangervaccin tegen het coronavirus dat al snel na de sterke testresultaten in exotische oorden als Puurs van de band rolde.

BNT162b2 groeide uit tot de Porsche van de vaccins. Met een navenante beurskoers voor BioNTech. Die piekte in december op 130 dollar, negen keer de intekenprijs van oktober 2019. De Duitsers trokken als specialist in kankeronderzoek naar de beurs. In een gesprek met Süddeutsche Zeitung zei Sahin dat in vergelijking het coronavirus een makkie was. 'Kankertherapie is moeilijker dan infectieziektes, omdat kankercellen lichaamseigen cellen zijn waartegen ons immuunsysteem geen weerwerk mag bieden.'

De resultatenrekening zal minder fris ogen dan de beurskoers. Over de eerste negen maanden dook BioNTech door de onderzoekskosten van het vaccin operationeel 327 miljoen euro in het rood. Maar vanaf dit jaar zal de kassa rinkelen telkens een prikje in de arm gaat, een paar miljard keer. Analisten rekenen voor 2021 op een coole 3,9 miljard euro nettowinst op 6,7 miljard omzet.

Met andere woorden: pas dit jaar zal het hoofdkantoor van BioNTech zijn naam eer aandoen: Goudmijn 12, Mainz.

