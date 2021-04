Graag wat magistraler

De lanterfanters hebben pas hun rekeningen per 31 december afgesloten of daar zijn de flitsers met de updates over het eerste kwartaal.

Terwijl de laatste loodjes van het jaarcijferseizoen pas achter de rug zijn, gunt de specialist in magistrale bereidingen Fagron beleggers dinsdag voorbeurs als eerste een update over het eerste kwartaal. Een grote fan zijn we niet van die kwartaalupdates, vaak een grabbelton van omzetcijfers die beleggers geen extra inzage in de langetermijnstrategie geven.

Eigenlijk kunnen we u aanraden één cijfer in de gaten te houden: de omzetevolutie in EMEA, zeg maar 'Groot-Europa'. Hoe exotisch de belangrijke Braziliaanse poot ook is, of hoe beloftevol de megafabriek voor steriele bereidingen in de Amerikaanse prairiestad Wichita. In de tweede jaarhelft van 2020 vertraagde de omzetgroei in Europa tot 1,2 procent. Een probleem voor een regio die luidens het pas gepubliceerde jaarverslag over 2020 56 procent van de bedrijfswinst aanleverde.

Fagron verwees naar de pandemie, die een rem zette op de 'planbare zorg'. De vraag is of er in de Benelux geen structurele margedruk is, door de grotere concurrentie. Ceban groeit onder voorzitter Hans Stols, de oud-CEO van Fagron, uit tot een te duchten concurrent. Ook Ace Pharmaceuticals koestert, geleid door twee Fagron-veteranen, ambities.

Een opmerkelijke zin op pagina 30 van het jaarverslag: CEO Rafael Padilla klust sinds 1 september tijdelijk bij als 'Area Leader EMEA'. Nieuws over een nieuwe regiochef die volop de strijd kan aangaan zou even welkom zijn als eender welk cijfer.

Bij de dagelijkse portie statistieken kijken we uit naar een van de meer obscure data: de maandelijkse update van de Zuid-Afrikaanse goudproductie. In januari kromp de productie jaar op jaar 14 procent. Een voortzetting van een decennialange neergang, door een toxische mix van hoge kosten wegens kilometers diepe goudaders, economisch wanbeheer en sociale onrust.