Haal faux vieux uit het iconische Hotel Metropole in huis

Liefhebbers van nepantiek kunnen donderdag hun hartje ophalen in Brussel. De inboedel van het legendarische Hotel Metropole aan het De Brouckèreplein gaat onder de hamer.

Een opgezette pauw uit een Indische tuin, een Yamaha-vleugelpiano, een sculptuur van een geestelijke of een bijna zes meter grote kerstboom. Het zijn maar enkele van de meer dan 170 loten uit de openbare verkoop van de inboedel van het Brusselse Hotel Metropole, die donderdag om 14 uur plaatsvindt. Nog te koop : oude portierspetten, een kenmerkend bagagekarretje en staatsieportretten van koning Filip en koningin Mathilde.

Het uit 1895 daterende Hotel Metropole, dat in de hoogdagen onder meer de zanger Charles Aznavour en de wetenschapper Albert Einstein ontving, sloot midden 2020 de deuren. Het enige vijfsterrenhotel in de hoofdstad dat niet tot een internationale hotelketen behoorde, zat al een tijd in slechte papieren. De jaarrekening van 2020 toont een verlies van 2,4 miljoen euro op een omzet van 4,3 miljoen euro.