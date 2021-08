Hamerke to the moon

Professoren beleggingsleer die zeggen dat je niet al je eitjes in één mand mag leggen, zijn manifest geen langetermijnaandeelhouder van Home Depot . Wie bij de beursgang in 1981 1.200 dollar neertelde voor 100 aandelen, beschikt nu na een reeks aandelensplitsingen over 34.200 stukken die samen een coole 11,3 miljoen dollar waard zijn. En dan zijn we te lui om de onafgebroken stroom kwartaaldividenden sinds 1987 mee te tellen.

Nochtans hebben de oprichters van Home Depot, Bernard Marcus en Arthur Blank, niet het warm water (of toch minstens een hebbeding als de iPhone) uitgevonden. Neen, ze richten in 1978 een doe-het-zelfketen op. Maar dan groter en beter dan de rest, zoals de twee vertellen in hun autobiografie 'Built from Scratch'. Het beste dat hun overkwam, was als overtollig middle management ontslagen te worden bij Handy Dan, een kleine keten in Los Angeles. Enkele jaren later was Handy Dan een van de vele 'mom & pop stores' die door de pletwals uit Atlanta het bankroet in werden gedreven.