De hoorzitting vindt plaats in de gevangenis waar Fenster wordt vastgehouden, en die heeft de reputatie de hel op aarde te zijn. Insein (spreek uit ‘insane’) Prison is een aftands cellencomplex dat uit de Britse koloniale tijd dateert. Het is voorzien op 5.000 gevangenen, maar er worden sinds de staatsgreep ruim dubbel zoveel mensen - onder wie veel dissidenten en politiek activisten - opgesloten in mensonterende omstandigheden. Ex-gevangen spreken van constante mishandelingen, een gebrek aan sanitaire voorzieningen en walgelijk voedsel. Daar komt bij dat Fenster in een kort telefoontje naar de Amerikaanse ambassade in Yangoon begin deze maand zei dat hij symptomen had van Covid-19, maar dat hij geen behandeling krijgt.