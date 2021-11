It must be the building

Met GBL en ING publiceren donderdag twee Brusselse huisgenoten hun derdekwartaalcijfers.

De holding GBL en de Belgische dochter van de bankgroep ING hebben allebei hun hoofdkwartier in 'de Marnix', het modernistische gebouw van de Amerikaanse architect Gordon Bunshaft dat begin dit jaar op de Brusselse erfgoedlijst werd gezet.

Al zijn beide ondernemingen meer dan zomaar huisgenoten. Ooit waren ze familie. GBL, dat in 1982 in handen kwam van financier Albert Frère, was lang eigenaar van de bankgroep BBL. Tot Frère eind jaren 90 besloot zijn belang in BBL te verkopen aan ING. De roots van ING in België gaan trouwens verder: de Belgische dochter viert deze maand haar 150ste verjaardag.

GBL beslist vandaag op een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering over het toekomstige loonpakket van topman Ian Gallienne.

Of ze daar ook in Amsterdam mee bezig zijn, is een andere vraag. De derdekwartaalresultaten die de bank donderdag publiceert, zullen met zo'n 180 miljoen euro worden gedrukt. Dat is de compensatie die ING vorige maand aankondigde om Nederlandse klanten te vergoeden die te veel rente werden aangerekend voor consumentenkredieten.

Beleggers vragen zich ook af of ING nieuwe inkomstenbronnen kan aanboren nu de verkoop van rentegevoelige producten minder oplevert. De halfjaarcijfers die ING afgelopen zomer publiceerde, waren hoopgevend.

Ook GBL, dat donderdag zijn derdekwartaalresultaten publiceert, was zich de voorbije jaren aan het heruitvinden. De holding die voordien zweerde bij participaties in grote industriebedrijven als Total of Engie legt meer de nadruk op investeringen in ondernemingen die niet op de beurs staan. Die strategie blijken beleggers te appreciëren, want op de Brusselse beurs steeg GBL eerder deze week naar een recordniveau.