Op een briefje

Donderdag cijferdag. Deze avond het eerste rapport van Dirk Tirez als 'volle' Bpost-CEO, voorbeurs KBC-CEO Johan Thijs als 'warm-up act'.

Verbazend hoe op donderdagen de kuddegeest van beursgenoteerd Brussel komt bovendrijven. Vorige week donderdag liepen klokslag 7 uur Argenx, Solvay, Telenet en UCB elkaar voor de voeten met het halfjaarrapport.

Ook deze donderdag aardig wat rapporten, maar gelukkig niet het tapijtbombardement van een week eerder en mooi gespreid over de dag. Voorbeurs staat de schijnwerper op KBC-CEO Johan Thijs. Met dank aan de Praagse lente (zie onze beursspiegel) gaan de analisten ervan uit dat de bank- en verzekeringsgroep marge heeft om de outlook op te krikken.

Nabeurs is Dirk Tirez aan zet met zijn eerste rapport als CEO met 'volheid van bevoegdheden'. Sinds vorige maand is de Bpost-veteraan 'gewoon' CEO. Als interimaris mocht hij in mei al een verbluffend sterk kwartaalrapport afleveren, een verademing na het barre laatste rapport van Jean-Paul Van Avermaet over het boekjaar 2020.

Het rapport zal goed zijn. Ten eerste heeft Tirez het voordeel - net als alle CEO's dit 'cijferseizoen' - dat de vergelijkingsbasis makkelijk is: de lente van 2020, toen we met zijn allen in volle lockdown thuiszaten. Voor Bpost een extreem schizofreen kwartaal: de klassieke brievenpost, tot nader order de meest rendabele business, kromp toen met een hallucinante 18 procent. Tegelijk vulde iedereen zijn dagen met online bestellen, wat het pakjesvolume in de Benelux een eveneens hallucinante 78 procent hoger joeg.

Voor het tweede kwartaal van 2021 rekenen analisten gemiddeld op een bijna stabiele 1,04 miljard euro omzet. De bedrijfswinst zou van 75 miljoen tot 94 miljoen herstellen. Vooral dankzij de brievenpost. Wat waren we allemaal ouderwets blij toen onze vaccinatiebrief in de bus viel, niet? Wel: Dirk was nog blijer dan u.

In mei voorspelde Tirez als CEO a.i. voorzichtig een bedrijfswinst 'van minstens 310 miljoen' voor heel 2021, wat tenminste weer het niveau van 2019 zou zijn. Analisten leggen de lat nu al op 337 miljoen. Niet verrassend: als de verwachtingen kloppen, zal de teller halverwege op 210 miljoen staan.