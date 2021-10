PS schuift nieuwe opperrechter 'voor het leven' naar voren

De Kamer draagt donderdag ULB-professor Emmanuelle Bribosia (49) voor als opperrechter bij het Grondwettelijk Hof. De PS heeft daarvoor een tweederdemeerderheid verzameld.

Het Grondwettelijk Hof telt twaalf rechters, zes Nederlandstalige en zes Franstalige. In elke taalgroep worden drie rechters benoemd op basis van hun credentials als jurist en drie op basis van hun ervaring als parlementslid. Het Hof moet namelijk niet alleen wetten beoordelen, maar zich ook uitspreken over gevoelige maatschappelijke onderwerpen.

Aan Nederlandstalige kant zijn de drie ex-politici Fientje Moerman (Open VLD), Yasmine Kherbache (Vooruit) en Sabine De Bethune (CD&V). Gewezen Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) is sinds vorig jaar ook operrechter, maar hij is benoemd op basis van zijn palmares als professor socialezekerheidsrecht. Operrechters zijn in principe 'voor het leven' benoemd, zoals bij het Supreme Court in de VS, maar dat is relatief. Als ze 70 worden, moeten ze hun ambt neerleggen. Deze legislatuur zet die leeftijdsgrens een ware stoelendans in gang.

Je hoeft iemands overtuiging niet te delen om te erkennen dat die een eminente jurist is. PS-bron

Donderdag is het aan de PS om een niet-politicus voor te dragen. Op de stembrief komen de namen van twee vrouwelijke professoren van het centrum voor Europees Recht van de Université Libre de Bruxelles (ULB): Emmanuelle Bribosia (49) en Anne Weyembergh (51). Volgens de PS gaat het om twee even eminente academici, maar Bribosia - een specialiste in antidiscriminatierecht die zich in het verleden kritisch uitliet over het migratiebeleid van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) - is de topkandidate.

Zij zal het ook worden. De PS heeft een tweederdemeerderheid verzameld. Naast de Vivaldi-partijen zal ook de N-VA de kandidatuur van Bribosia steunen. 'Dat is de afspraak', luidt het. Een blokkage, zoals tegen de kandidatuur van minister Zakia Khattabi (Ecolo), komt er dus niet. Volgens de PS is dat de logische gang van zaken. 'Wij hebben Danny Pieters ook gesteund. Je hoeft iemands overtuiging niet te delen om te erkennen dat die een eminente jurist is. Dat geldt ook voor mevrouw Bribosia.'