Purple Rain

Nieuw postuum werk van een van de grootste popsterren aller tijden blijkt vijf jaar na zijn dood actueler dan ooit.

Beeld u de paniek in wanneer het productieteam van de halftimeshow van de Super Bowl in 2007, op de ochtend van een van de grootste muziekoptredens van het jaar, de weersverwachtingen checkt. Voor de eerste keer in 40 jaar gaat het regenen – nee, gieten. Ze bellen naar Prince, die die avond in Miami zou optreden. ‘Zie je het zitten?’ Waarop Prince: ‘Can you make it rain harder?’

We zijn ruim vijf jaar na zijn dood aan een overdosis fentanyl, en 14 jaar na die weergaloze show in de storm (check op YouTube), en Prince still makes it rain. Vandaag verschijnt zijn postume album 'Welcome 2 America', opgenomen in 2010 maar nooit uitgebracht. Recensenten die er al naar mochten luisteren, zijn kwispelstaartend enthousiast. (Triomf! Briljant!) En ook een beetje verbaasd: in die periode maakte The Purple One eerder middelmatige platen die amper verkocht raakten buiten de cirkel van diehard fans. Toch werd deze collectie songs toen onvoldoende geacht voor een release.

Prince zingt over ongelijkheid en racisme, corruptie en de almacht van technologie

Het straffe gaat verder dan de genreoverschrijdende muziek, want Prince blijkt voor een overleden artiest erg maatschappelijk relevant. Hij zingt over ongelijkheid en racisme, corruptie en de almacht van technologie. 'Welcome 2 America, where everything and nothing that Google says is hip', zingt hij in de titeltrack die al vooruit werd gestuurd. En ook: 'Hope and change, everything takes forever. And truth is the new minority.' Het klinkt vandaag allemaal hard als een Sign o' the Times. Je zou bijna denken dat Prince in 2010 redeneerde dat het album en zijn thematiek een decennium of zo later meer zouden betekenen dan op het moment zelf.