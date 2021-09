Racing Genk

Op het menu vandaag: het best presterende lid van de Bel20. En het slechtst presterende lid van de eurozone.

Een kwisvraag: wat is de best presterende Bel20'er in 2021? Het antwoord: Aperam . Met een winst van 46 procent laat de producent van roestvrij staal Umicore (+40%) en WDP (+37%) achter zich.

Al heeft Aperam zijn hoofdkantoor in Luxemburg en zijn notering in Amsterdam, toch ademt het belgitude: de inoxfabrieken in Genk en Châtelet behoren tot de grootste van Europa. Luidens het jaarverslag over 2020 tekent België met 723 miljoen euro voor een derde van de activa van de multinational.

En dus is het logisch dat Aperam op zijn Capital Markets Day vandaag analisten 'en présentiel' ontvangt op de site in Genk. Voor kleine beleggers is er die andere (web)site, waar alle toespraken via link te volgen zijn. CEO Tim Di Maulo trapt om 9 uur af.

Inox is booming business met dank aan de combinatie van hoge prijzen en volumes. Degroof Petercam-analist Frank Claassen rekent dit jaar op een bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van 943 miljoen euro. Een recordwinst die dankzij de schuldenvrije balans zijn weg vindt naar de aandeelhouder: dit jaar 240 miljoen euro via kwartaaldividenden en de inkoop van eigen aandelen, goed voor bruto 6 procent rendement.

Behalve updates over het vierde en vijfde (!) rondje kostenbesparingen vermoedt JPMorgan-analist Luke Nelson dat Di Maulo de duurzame 'credentials' zal onderstrepen. 'In Genk verrijst het op een na grootste zonnepanelenpark van België', merkt hij op. Terzijde: het grootste ligt op de Gentse site van oud-moeder ArcelorMittal.

Aperam contrasteert anno 2021 met het krasselende bedrijf dat tien jaar geleden van ArcelorMittal een berg schulden meekreeg. Ook Griekenland worstelde tien jaar geleden met een schuldenberg en doet dat vandaag nog. Met dank aan de heropleving van het toerisme zal het jongste kwartaalrapport deze ochtend groei laten zien. Maar denk niet dat de Grieken nu happy ever after zijn: over pandemiejaar 2020 was de economie 30 procent kleiner dan in 2008.