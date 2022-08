Reanimeert de Duitse energieretraite de Spaanse gaspijpleiding MidCat?

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Slot Meseberg, het officiële gastenverblijf van de Duitse regering.

De Spaanse premier gaat dinsdag bij de Duitse regering reclame maken voor het MidCat-project, de gaspijpleiding tussen het Iberische schiereiland en Duitsland. Frankrijk, een belangrijke partner, blijft een koele minnaar.

In het barokke Slot Meseberg, zowat 70 kilometer boven Berlijn, verzamelt de Duitse regering dinsdag voor een tweedaagse Klausurtagung, wat zich het best laat vertalen als een besloten vergadering of retraite. Speciale gast aan tafel: de Spaanse socialistische premier Pedro Sánchez.

Sánchez schuift aan voor een bijeenkomst over de nationale energiestrategie. Onze oosterburen zitten in de knoei met hun gasbevoorrading, nu de leveringen vanuit Rusland op een laag pitje staan. Europa's grootste gasverbruiker zoekt naar alternatieven en schuwt daarbij steenkool of een levensduurverlenging van de kerncentrales niet. Maar misschien brengt Spanje - letterlijk - verlichting?

Samen met Portugal is het land al langer pleitbezorger van MidCat, een pijpleiding die gas naar het midden van Europa kan vervoeren. Net als Fluxys in de haven van Zeebrugge heeft Spanje zes hervergassingsinstallaties, die toelaten vloeibaar aardgas om te vormen tot gas voor gezinnen en bedrijven. Algerije, de Verenigde Staten of Qatar kunnen daarvoor het nodige gas aanleveren.

In 2013 begon de bouw van de pijpleiding, maar de werkzaamheden werden zes jaar later stopgezet wegens 'het geringe economische belang' en een zware impact op de omgeving. Aanhoudend protest van milieuverenigingen werkte de stopzetting in de hand. De energiecrisis bracht het dossier begin dit jaar weer tot leven: de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen outte zich al als voorstander van de pijplijn.

Sánchez hintte op een alternatief traject via Italië als Frankrijk blijft protesteren, maar het lijkt erop dat de premier samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de forcing gaat voeren. Om MidCat functioneel te krijgen is nog een traject van 226 kilometer tussen het Spaanse Hostalric en het Franse Barbaira nodig. De Spaanse regering denkt dat die werken in negen maanden afgerond kunnen zijn. Later kan de infrastructuur dienen voor het transport van waterstof, klinkt het.