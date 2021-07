Reces in Rochefort

De menselijke brokken tussen PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne en zijn collega’s van het kernkabinet werden op de nationale feestdag al gelijmd op de tribunes van het militair defilé. Toch blijft iedereen zich afvragen wat de rijzende ster van de PS bezield heeft om een crisis uit te lokken over hongerstakers, terwijl zijn eigen Rochefort net was weggespoeld. De stad welteverstaan, niet het bier. Al wens je hem wel een dorstlessertje toe. Bij de PS is het blijkbaar wennen dat de migratieharing niet braadt, wanneer ook de Vlaamse kameraden van Vooruit zich bij het blok van CD&V, Open VLD en de MR aansluiten. ‘From Marbella, with love.’

Ook onder ministers is het de vraag: vieren we het rijk der vrijheid op Pukkelpop of in de abdij van Rochefort?

Voor heel wat ministers zit een zorgeloze vakantie er niet in. Zij blijven in de ban van vragen als: volstaat de huidige vaccinatiegraad om een nieuwe rush op de ziekenhuizen te vermijden? Zal iedereen op reis kunnen blijven gaan? Hoe krijgen we de Vlaamse toeristen terug naar de Ardennen? En vieren we straks - zoals de regering-Michel indertijd op Tomorrowland - het rijk der vrijheid in de backstage van Pukkelpop of in de abdij van Rochefort?