Sauce Tatare

Er zijn nog centraal bankiers die inflatie ernstig nemen en zich niet voor de kar van politici laten spannen. Eén adres: Moskou.

Deze middag floept om 12.30 uur Belgische tijd het rentebesluit van de Russische centrale bank online. De gouverneur geeft een halfuur later uitleg. Om zo veel mogelijk burgers te bereiken doet ze dat behalve op de eigen webstek ook op sociale media: Youtube, Facebook en het in eigen land erg populaire VKontakte.

Die gouverneur heet Elvira Nabioellina en is een uitzondering in de wereld van centraal bankiers: ze neemt inflatie ernstig. Een 'havik' dus. Ze gaat zo goed als zeker voor de tweede keer in korte tijd de rente fors verhogen, tot 7 procent.

Inflatie is een belasting op armoede. Elvira Nabioellina Russisch centraal bankier

De 57-jarige Nabioellina, geboren in een Tataars arbeidersgezin in Basjkortostan, heeft sinds 2013 krediet opgebouwd in het Kremlin. Met een streng beleid maakte ze een eind aan opeenvolgende roebelcrisissen. Een periode van stabiliteit die president Vladimir Poetin toeliet een stevige buffer aan te leggen, waardoor hij sancties van dat irritante Westen lang kan uitzweten.

Dat krediet laat haar toe een onafhankelijke koers uit te zetten. Poetin houdt zich afzijdig van het rentebeleid. In contrast met zijn Turkse evenknie Recep Tayyip Erdogan, die sneller van centraal bankier dan van hemd wisselt en in juni op de staatszender liet weten dat hij tegen het eind van de zomer een renteknip wou zien.

De arme Turkse centraal bankier, Sahap Kavcioglu, haalde deze week een klassieke truc boven: hij zei voortaan te focussen op 'kerninflatie'. Lees: je haalt luxe-items die de gewoonte hebben snel in prijs te stijgen - denk aan voeding en brandstof - uit de korf en als bij magie oogt de inflatie schappelijker.

Aan Nabioellina zijn die kunstgrepen niet besteed. In juli benadrukte ze in Financial Times dat de scherpe stijging van de voedselprijzen de gemiddelde Rus doet vrezen voor een forse opstoot van inflatie. Een opstoot die ze in tegenstelling tot haar collega's niet als 'tijdelijk' ziet. Ze legde helder uit waarom inflatie de pas afsnijden haar enige focus hoort te zijn: 'Inflatie is een belasting op armoede.'