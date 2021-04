TSMC inside

Donderdag komt het meest onmisbare bedrijf voor de moderne mens met cijfers. Nee, niét Apple.

De auto die u waarschuwt dat u vermoeid oogt en het tijd is voor koffie. De koelkast die protesteert dat de deur niet dicht is. De smartphone die u zonder morren, laat staan ontploffen, de godganse avond 'The Serpent' laat bingen. Camera's die overal in het stadscentrum checken of u zich wel coronaproof gedraagt.

Geen bedrijf dat meer aanwezig is in ons leven dan TSMC. En tegelijk compleet afwezig. De grootste chipbakker ter wereld houdt met zijn krachtpatserchips de moderne wereld overeind, maar blijft bescheiden. TSMC is de ultieme onderaannemer: een fabriek die chips produceert die door anderen ontwikkeld zijn.

Een geniale zet die de Amerikaanse rivaal Intel rijkelijk laat probeert over te doen, maar uit noodzaak is gegroeid. De 89-jarige Morris Chang, in Taiwan vereerd als volksheld, richtte TSMC in 1987 met rugdekking van de Taiwanese overheid en het Nederlandse conglomeraat Philips op. Chang had bij Texas Instruments in de Amerikaanse chipsector carrière gemaakt en besefte dat Taiwan van de nood een deugd moest maken. Het Aziatische land stond zwak in zowel onderzoek als marketing, een 'uitvoerende job' was het best haalbare.

33 jaar later waarderen beleggers de geniale noodzaak van Chang op 460 miljard euro, in Azië doen alleen de Chinese reuzen Alibaba en Tencent beter. Ook Philips verdient een dankwoordje. Als een goede ouder erover waakt dat de kinderen het beter doen dan hijzelf, is Eindhoven de perfecte vader. Philips stond in de jaren 80 ook aan de wieg van ASML, als monopolist in chipmachines de hofleverancier van TSMC. ASML is in beurswaarde nu vijf keer groter dan vader Philips, TSMC tien keer.

De Taiwanezen leggen donderdag hun kwartaalrapport voor en CEO's van om chips smekende autobouwers zullen bidden dat de chipbakker verzekert dat de droogte die Taiwan teistert geen impact heeft op de productie.