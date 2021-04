Wafers galore!

Maar ASMI is minstens zo interessant. Het is de bakermat van de bloeiende chipmachinemakerij in Nederland. Als ASML vandaag de hightechtrots van Nederland is, dan is dat minstens voor de helft te danken aan ASMI. Arthur Del Prado was de man die in 1964 al een fabriek voor halfgeleidermachines begon en daar zo goed in werd dat het toen onvermijdelijke Philips in 1984 een joint venture met ASMI sloot voor de productie van nieuwe chipmachines. Dat werd ASML, inmiddels goed voor een beurswaarde van 224 miljard euro, tegenover 13 miljard voor ASMI.