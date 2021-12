De Belg Dimitri van den Bergh op het WK darts in 2019 in Alexandra Palace (Ally Pally) in Londen.

Terwijl voorzitter Jerome Powell met de andere bestuurders van de Federal Reserve over het Amerikaanse monetaire beleid vogelpikt, gaat woensdag in Londen het échte WK darts van start.

Een beetje met de moed der wanhoop kondigt de Londense evenementenhal Alexandra Palace nog kerstshows aan op zijn website. Wie fan is van cafésporten en liefhebber van het VK weet dat het in de aanloop naar oudejaar alleen maar om darts draait op 'Ally Pally'.

Al sinds 2007 organiseert de PDC, de Professional Darts Corporation, zijn wereldkampioenschap darts in Alexandra Palace. Dat is ditmaal niet anders: vanaf woensdag tot 3 januari vogelpikken 's werelds beste spelers hier opnieuw om de wereldtitel.

'Smith & Jones Forever': deze dartssketch van het komische duo Smith & Jones zal allicht voor altijd aan het imago van de dartssport kleven.

Volgens experts maken de voormalige wereldkampioenen Gerwyn Price, Peter Wright, Michael Van Gerwen en Rob Cross de meeste kans om het tornooi te winnen. Al gaat de aandacht hier naar de Belgen die de komende dagen hun opwachting maken: Mike De Decker, Kim Huybrechts en 'Dancing Dimi' Dimitri Van den Bergh.

Barry en Eddie

Dat namen van bekende pijltjeswerpers tegenwoordig überhaupt de Belgische sportpagina's halen, blijkt voor een groot stuk te danken aan de sportpromotor Barry Hearn. Die nam met zijn bedrijf Matchroom Sport begin jaren 2000 de controle over de PDC, vandaag 's werelds belangrijkste dartsorganisatie.

Hearn was toen al een naam als een klok in de sportbusiness. Sinds het midden van de jaren 70 was de zakenman de drijvende kracht achter het wereldkampioenschap snooker, dat jaarlijks plaatsvindt in The Crucible, in Sheffield. Via Matchroom Sport wist Hearn legendes als Jimmy White of Ronnie O'Sullivan aan zich te binden. Eind jaren 80 werd Hearn ook actief als promotor van bekende Britse boksers als Frank Bruno, Lennox Lewis of Chris Eubank.

585.000 De winnaar van het WK darts krijgt 585.000 euro uitbetaald.

Intussen heeft Barry de fakkel grotendeels doorgegeven aan zijn zoon Eddie, maar het doel blijft hetzelfde: de dartssport professionaliseren. De voorbije jaren is het imago van de sport flink opgepoetst - de halfpints die vroeger in beeld kwamen, zijn nu glaasjes water geworden. Vrouwelijke spelers krijgen veel meer aandacht en het prijzengeld is fors opgetrokken. De toekomstige winnaar van het WK darts krijgt op 3 januari omgerekend 585.000 euro. Dat is meer dan de 500.000 euro die Tadej Pogacar kon opstrijken toen hij dit jaar de Tour de France won.

Door in te zetten op een internationalisering van de sport konden de Hearns ook een lucratieve markt in uitzendrechten uitbouwen. In België kocht DPG Media vorig jaar de rechten op het WK darts - meteen ook de reden waarom u vanaf woensdag op VTM 2 naar 'Dancing Dimi' en co. kan kijken.