De echte winnaar van de formule 1

De formule 1 racet vanaf vrijdag voor het eerst in het land waar het tot juni 2018 voor de helft van de bevolking verboden was om auto te rijden.

Het formule 1-circus is nooit te beroerd geweest om zijn tenten op te slaan in landen met dictatoriale regimes, om Azerbeidzjan eerder dit jaar niet te noemen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton doet regelmatig verwoede pogingen zijn sport een geweten te schoppen, maar veel echte zoden zet het niet aan de dijk.

Toen de Brit voor een race een T-shirt droeg met de boodschap 'Arrest the cops that killed Breonna Taylor', wist F1-regelgever FIA aanvankelijk niet beter dan een onderzoek te openen of Hamilton geen kledingcode had geschonden. Om daar uiteindelijk toch van af te zien.

Als vrijdag de trainingen van de eerste Grand Prix van Jeddah worden gereden zal het maar weinig gaan over het feit dat het Saudische regime amper drie jaar geleden vrouwen toestond een auto te besturen . Racewatchers verlekkeren zich al twee weken over alle mogelijke scenario's waarin de Nederlander Max Verstappen zich na dit weekend al wereldkampioen mag noemen.

Het is negen jaar geleden dat de titelrace in de F1 tot het einde spannend was.

Dat zijn er een handvol, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze niet erg waarschijnlijk zijn omdat ze veronderstellen dat Hamilton zondag ondermaats presteert. De kans is zeer reëel dat alles wordt beslist in de laatste race van het jaar, volgende week in Abu Dhabi. Een verademing voor de neutrale kijker, die de voorbije jaren in slaap viel bij de zoveelste overwinning van Hamilton en Mercedes. Het is negen jaar geleden dat de titelrace tot het einde spannend was.