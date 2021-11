De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is helemaal mee met de nineties-revival en speelt woensdag de Hollywood-hit 'Armageddon' na. Of toch een beetje.

Geen idee waarom, maar aan het einde van de jaren negentig begon Hollywood plots te bibberen voor een gigantische ruimteaanval.

In de blockbuster 'Independence Day' draait alles om een stel aliens dat het op ons heeft gemunt. In het al even melige 'Armageddon' gaat de dreiging uit van een asteroïde die op de aarde afstevent. Omdat niemand het ziet zitten om als de dinosaurussen te eindigen, stuurt de NASA uiteindelijk een team 'all American heroes' de ruimte in om de asteroïde met een kernknop tot ontploffing te brengen. Klaar.

Of NASA Aerosmith inschakelt voor de soundtrack bij zijn nieuwste experiment is nog een open vraag.

Bijna een kwarteeuw later gaat de NASA 'Armageddon' in het echt spelen. Of toch een beetje: de organisatie wil testen of het überhaupt mogelijk is een asteroïde van koers te doen veranderen met een ruimtetuig. Via een draagraket van Elon Musks SpaceX stuurt ze woensdag een ruimtesonde naar Didymos en Dimorphos, respectievelijk een asteroïde en een maantje dat eromheen cirkelt op bijna 11 miljoen kilometer van de aarde. Ver genoeg om geen bedreiging te vormen voor de planeet, blijkbaar.

Kosmische kettingbotsing

De sonde, die de toepasselijke naam DART meekreeg, zou er een dik jaar over moeten doen om Didymos en Dimorphos te bereiken. Eens daar is het de bedoeling dat DART een kosmische kettingbotsing veroorzaakt die de asteroïde uit haar koers moet halen.

In vergelijking met het nieuwste experiment van de NASA is de publicatie van bedrijfsresultaten nu niet bepaald boeiende stuff. Toch zullen Umicore-beleggers woensdag niets willen missen van het halfjaarrapport dat rivaal Johnson Matthey 's ochtends presenteert. Twee weken geleden stuurde het Britse bedrijf ook het aandeel Umicore de dieperik in door mee te delen dat het uit de markt voor batterijmaterialen stapt.

In vergelijking met het nieuwste experiment van NASA is de publicatie van bedrijfsresultaten niet bepaald boeiende stuff. Maar Umicore-beleggers zullen toch niets willen missen van het halfjaarrapport van rivaal Johnson Matthey.