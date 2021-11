Dure kladjes

Terwijl een zeldzaam manuscript van Albert Einstein dinsdag onder de hamer gaat in Parijs, kijken beleggers vooral uit naar nieuwe cijfers over de economische impact van de vierde coronagolf.

Een geruststellende gedachte bij het begin van een nieuwe werkweek: zelfs Albert Einstein maakte wel eens fouten. Samen met zijn Zwitserse medewerker en vriend Michele Besso probeerde de geniale fysicus tussen 1913 en 1914 bepaalde onregelmatigheden in de baan van Mercurius te verklaren aan de hand van vergelijkingen in zijn toen nog prille algemene relativiteitstheorie.

Maar tijdens dat werk waren fouten in de berekeningen geslopen, waardoor Einstein uiteindelijk andere manieren moest zoeken om zijn relativiteitstheorie uit te werken. Dat waren we allicht niet te weten gekomen had Einsteins Zwitserse kompaan de kladjes van hun 'Mercurius-project' niet bijgehouden.