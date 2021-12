Een armentaks van 6,8 procent

De inflatie in de VS versnelt naar verwachting naar 6,8 procent, het hoogste peil sinds de vroege jaren 80. Bij lage inkomens groeit de frustratie met de dag.

In de verse Forbes-lijst met machtigste vrouwen van 2021 mag ze op plaats 60. Elvira Nabioeillina, de Russische centraal bankier die als krijgsvrouw de inflatie te lijf gaat. 'Mijn plicht,' zegt Nabioellina, 'want inflatie is een belasting op armoede.'

Amerikanen bij wie de Koude Oorlog niet meer al te vers in het geheugen ligt, zouden stilaan een moord doen voor wat meer van die Russische orthodoxie. De VS zet zich schrap voor een nieuw inflatiecijfer op vrijdag. Economen verwachten dat de prijzen in november met 6,8 procent zijn gestegen tegenover een jaar eerder. Dat is het hoogste peil in vier decennia.

Het huidige inflatiepeil kan een belangrijk effect hebben op de verwachtingen over toekomstige prijsontwikkelingen. Consumenten en ondernemers die gewend raken aan een hoge inflatie gaan op den duur verwachten dat dat zo blijft, wat de inflatiemotor verder aanvuurt. Dat is nu al te zien aan het vervroegen van de kerstinkopen in de VS. Mensen deden hun aankopen eerder omdat alles duurder wordt. Daardoor raken meer items 'out of stock', wat opnieuw de prijzen opdrijft.

De vraag is hoelang Joe Sixpack dat nog kan en wil torsen. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleek in de voorbije week krapper dan in het gezegende jaar waarin Bryan Adams zijn first real six-string kocht bij de five-and-dime. Wellicht kocht hij die gitaar voor een prijs die nu absurd goedkoop lijkt. Er zijn veel meer vacatures dan werklozen. De roep om hogere lonen in de Amerikaanse onderbuik klinkt dan ook steeds luider. Een staking bij verschillende vestigingen van Kellogg werd daar het recentste symbool van. De grootste vakbond verwierp er een voorstel van de directie om de lonen met 3 procent te verhogen. 'Minder dan de helft van de inflatie? Forget it', klonk het bij de arbeiders, die hun staking al sinds oktober volhouden.

