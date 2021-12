Food for thought

Een nakend record van de voedselprijzen legt het kwalijkste zij-effect van de inflatie bloot: lage inkomens zijn het kanonnenvlees.

Carnivoren en zoetekauwen hebben geluk. Op vlees en suiker na zitten zowat alle voedingsgrondstoffen pijlsnel in de lift. De voedingsindex van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties liet in oktober een stijging met meer dan 3 procent zien op maandbasis. Op jaarbasis klom het prijspeil met meer dan 30 (!) procent.

De nieuwe index voor november die vandaag wordt gepubliceerd laat wellicht nog een versnelling zien. Het mandje met basislevensmiddelen nadert het record van 137,6 punten, geregistreerd in februari 2011 (zie grafiek).

Een perfecte storm drijft de prijzen op: door covid zijn er minder werkkrachten om voedsel te verbouwen en extremer weer maakt de oogsten moeilijker voorspelbaar. Bovendien woedt er een sprinkhanen- en legerwormenplaag in grote delen van Afrika die volgens de FAO al 9,6 miljard dollar aan oogstopbrengsten wegvrat. Tot slot maken de stijgende kunstmest- en energieprijzen serrebouw, irrigatie en het transport van voeding duurder.

'Beangstigend'

De opmars is het sterkst bij plantaardige oliën, waar palm-, koolzaad, en lijnolie ook nog eens druk bevraagd zijn voor biodiesel. Minder welvarende landen die sterk van voedselimport afhangen, betalen de prijs.

Als er één grondstof is die de druk op de wereldvoedselprijzen - en de risico's - goed weergeeft, dan is het wel tarwe. Het termijncontract voor tarwe in Chicago staat op het hoogste punt in negen jaar door een nijpende schaarste. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat er een tekort is aan tarwe, na tien jaar waarin de wereld meer tarwe produceerde dan nodig en de voorraden op peil bleven.

Het graan noteert nu rond het prijsniveau waarop in 2008 broodrellen uitbraken in Mozambique, Jemen en Egypte. 'Beangstigend', schreef Rabobank deze week nog in een rapport. 'Vergeet niet dat de Arabische Lente en de Franse Revolutie toe te schrijven zijn aan voedselrellen.' De Nederlandse bank verwacht geen adempauze. 'We zien de prijzen niet snel terugkeren naar hun gemiddelde niveaus van de jongste vijf of tien jaar.'