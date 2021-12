Nefast voor de feestvreugde

Een nieuwe winstwaarschuwing verwachten analisten niet van Colruyt. Maar het wordt uitkijken naar de impact van de inflatie op de halfjaarcijfers.

De kans is klein dat Colruyt-beleggers oudjaar feestend zullen tegemoet gaan nadat de supermarktgroep dinsdagavond haar halfjaarverslag heeft gepubliceerd. Daarvoor zat het bedrijf uit Halle de voorbije maanden iets te vaak in de hoek waar de klappen vallen.

Sinds topman Jef Colruyt eind september waarschuwde dat de nettowinst over het nieuwe boekjaar - dat in juli begon - beduidend lager zou liggen, is het aandeel ruim 17 procent gedaald. Op de Brusselse beurs schommelt de koers rond 40 euro, bijna het laagste niveau ooit.

Colruyt moest tijdens de coronacrisis marktaandeel prijsgeven aan concurrenten die doorgaans meer buurtsupermarkten in hun netwerk telden. De hevige concurrentie, die Colruyt dwingt voortdurend zijn prijsbeleid bij te sturen, knaagt aan de marges. Tijdens de eerste lockdownmaanden speelde dat Corluyt minder parten. Omdat de Belgische overheid toen een kortingsban had ingevoerd, gingen de marges tijdelijk de hoogte in.

Maar intussen is het weer back to normal. ING-analist Hans D'Haese verwacht dat Colruyts operationele marge over het eerste halfjaar naar 4,9 procent donderde. In dezelfde periode vorig jaar was dat 6,2 procent.

Hongaarse spaarpot

D'Haese denkt niet dat Colruyt een winstwaarschuwing zal uitsturen. Hij verwacht wel dat de keten in de onderhandelingen met zijn leveranciers een stijgende inflatiedruk zal voelen. Een recent prijzenconflict over Nutella zette in de verf hoe bitsig die onderhandelingen kunnen verlopen.