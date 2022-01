Fastned | Puntje bij paaltje

Het Nederlandse laadpalenbedrijf Fastned trapt zijn jubileumjaar af met een stand van zaken over zijn netwerk in Europa.

Of het management van Fastned echt met het A-Team te vergelijken valt, zoals CEO Michiel Langezaal geregeld in interviews beweert, laten we in het midden. Maar de Nederlandse entrepreneur had tonnen lef toen hij in 2012 samen met Bart Lubbers - zoon van oud-premier Ruud Lubbers - Fastned oprichtte.

Zo goed als van bij de opstart heeft Fastned zich voorgenomen op de langere termijn een Europees netwerk van 1.000 snellaadpalen voor elektrische wagens uit te bouwen. Terwijl in Nederland slechts enkele tientallen elektrische wagens rondreden toen Langezaal en Lubbers hun bedrijf oprichtten.

Strijd om marktaandeel

Dat is vandaag anders. Nu zowat elke autoconstructeur op elektrische wagens overschakelt, proberen specialisten in snellaadpalen een zo groot mogelijk deel van de markt in handen te krijgen. Fastned dat 2,5 jaar geleden naar de beurs trok, moet opboksen tegen spelers als Tesla en Ionity, het laadpalenbedrijf van onder andere BMW, Mercedes, Volkswagen en Ford.

Dinsdag geeft Fastned mee hoever het staat in zijn Europese veroveringstocht. Aan het einde van het derde kwartaal klokte het bedrijf af op 164 snellaadstations in Nederland, België, Duitsland het VK en Zwitserland. Intussen heeft Fastned zijn intrede gedaan in Frankrijk en beschikt het over 188 stations.

Op één ding moeten beleggers in Fastned nog niet rekenen: winst. Dankzij de boomende verkoop van elektrische wagens kan Fastned een pak meer inkomsten halen uit laadbeurten - analisten van ING verwachten dat de omzet in 2021 bijna is verdubbeld tot 13 miljoen euro. Maar daar staan hoge investeringskosten tegenover. Bovendien zullen de hogere energieprijzen en de lockdown in Nederland de cijfers beïnvloeden.