Raakt Groen uit het rood met Just Eat Takeaway?

De Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway komt woensdagochtend met een tradingupdate. Zit de weg naar winstgevendheid in de bezorgtas van Jitse Groen?

Wat zit woensdagochtend in de oranje bezorgtas van Just Eat Takeaway-topman Jitse Groen? Best een lekkere hap voor beleggers, want ze zijn al een tijdje 'hangry' op zoek naar wat goed nieuws. Om maar te zeggen: er wordt uitgekeken naar de handelsupdate die de Nederlandse maaltijdbezorger de wereld instuurt.

Just Eat Takeaway sloot 2021 af als het slechtst presenterende aandeel in de AEX, de korf van Amsterdamse steraandelen. Nadat het aandeel even de kaap van 100 euro had aangetikt, werd een vrije val ingezet. Terwijl de sterindex een kwart hoger ging, halveerde de beurskoers van JET. Momenteel koerst het aandeel rond 43 euro.

Beleggers straften het bedrijf van 'food delivery dinosaur' Jitse Groen af vanwege een Amerikaanse miljardengok. De overname van de maaltijdbezorger Grubhub voor 7,3 miljard dollar viel op een koude steen en leidde tot felle kritiek, die CEO Groen moeilijk kan vatten. 'Een bedrijf neerzetten dat op de lange termijn er heel goed uitkomt. Dat is het plan, en daar mag je me ook op afrekenen', luidde zijn betoog in het Financieele Dagblad.

Groen voelt zich gesterkt door zijn grote gelijk in Duitsland, waar Just Eat Takeaway het vanuit de underdogpositie tot marktleider heeft geschopt. Dat de grote herintrede van de concurrerende maaltijdbezorger Delivery Hero na amper zeven maanden op een sisser uitdraaide, was eind vorig jaar een welgekomen meevaller.

Ook analisten zien de concurrentie graag wegdeemsteren. 'Voor de komende jaren verwachten we dat de maaltijdbezorger zijn positie in de kernmarkten zal versterken, maar wel tegen een hogere prijs dan verwacht', zegt Marc Hesselink (ING), die het koersdoel van 125 naar 80 euro verlaagd heeft. Het koopadvies blijft.

Dinsdag maakt Just Eat Takeaway een herstelbeweging in Amsterdam, geholpen door - alweer - Delivery Hero. De rivaal denkt in de tweede helft van 2022 geen verlies meer te maken. Optimistisch, reageert de zakenbank Morgan Stanley, die opwerpt dat het nu aan Groen is om de markt gerust te stellen dat het verlies in 2021 - 384 miljoen euro volgens analisten - de piek bereikt heeft en het pad naar winst ingeslagen is.