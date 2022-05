Vorig jaar uit een Ryanair-toestel geplukt, nu voor een Wit-Russische rechter

In een Wit-Russische rechtbank krijgt de Russische vriendin van de kritische journalist Roman Protasevitsj - die vorig jaar van een Ryanair-vliegtuig gesleurd werd - vrijdag haar straf te horen. Passeert het probleemloos in Moskou, of komen er scheurtjes in de band tussen Vladimir Poetin en zijn Wit-Russische evenknie Aleksandr Loekasjenko?