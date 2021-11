Paul McCartney en zijn dochter Mary kregen 'Get Back', de nieuwe documentaire over The Beatles, eerder deze week al te zien tijdens een vipevent in Londen.

Disney + zet het Thanksgiving-weekend in de VS in met een Beatles-marathon. In Brussel heerst baanwinkelmania nu de vastgoedgroep Ascencio haar jaarcijfers publiceert.

Voor Peter Jackson zijn de feestdagen al begonnen. Twee weken geleden schopte de Nieuw-Zeelandse regisseur van films als 'The Lord of the Rings' het tot miljardair door zijn specialeffectsstudio Weta Digital voor een enorme smak geld te verkopen.

Donderdag, terwijl heel de VS aan tafel schuiven om Thanksgiving te vieren, lanceert de streamingdienst Disney+ eindelijk 'Get Back', de documentaire over The Beatles waar Jackson vier jaar lang aan werkte. De regisseur kreeg toegang tot honderden uren beeld- en geluidsopnames die The Beatles tonen als ze zich klaarstomen voor hun bekende dakconcert in 1969 of repeteren voor hun album 'Let it Be'. Een eerdere film over die sessies toonde een supergroep die op instorten staat, Jacksons docu geeft een genuanceerder beeld.

Disney+ hoopt op een nieuwe Beatlemania met Peter Jacksons documentaire 'Get Back'.

Disney+ kan wat Beatlemania gebruiken. Eerder deze maand kreeg de streamingdienst een stevige knauw op de beurs toen bleek dat veel minder nieuwe leden aan boord waren gehesen dan verwacht. Ook de omzet viel lager uit dan voorspeld.

Omdat een flink deel van Ascencio's vastgoedporteuille uit supermarkten bestaat, was de Henegouwse groep de voorbije maanden iets beter bestand tegen de pandemie.

Het favoriete Beatles-nummer van Vincent Querton, de topman van Ascencio , kennen we niet. Maar mogen we 'Why Don't We Do It In The Road?' suggereren? Ten slotte is het beursgenoteerde Henegouwse vastgoedbedrijf, dat donderdag na beurstijd zijn jaarcijfers publiceert, actief als verhuurder van baanwinkels.

De nadruk ligt op voeding: supermarkten vormen bijna de helft (40%) van de vastgoedportefeuille. Daarnaast verhuurt Ascencio gebouwen aan doe-het-zelfketens, sportretailers en interieurzaken. Dat maakte de groep minder coronagevoelig dan sommige andere spelers. Zelfs tijdens de eerste lockdown konden supermarkten en doe-het-zelfketens open blijven.