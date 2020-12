Viroloog Peter Piot: ‘Het wordt beter in 2021’

We moeten nog even volhouden tot er een vaccin is, zegt de viroloog Peter Piot, want er zijn geen honderd manieren om met deze epidemie om te gaan. Volgens hem had de Britse regering deze week beter die boodschap gegeven dan te stellen dat het virus ‘out of control’ is.

'Ik voel nog wat vermoeidheid, maar voor de rest ben ik genezen’, zegt de 71-jarige Peter Piot aan de telefoon vanuit Londen. Dit voorjaar werd de viroloog die mee ebola ontdekte en UNAids oprichtte, het VN-programma dat de wereldwijde reactie op de hiv-epidemie coördineert, plots ziek.

Maar het coronavirus rust niet en Piot ook niet echt. Enkele maanden na zijn ziekenhuisopname werd hij de corona-adviseur van Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie. Hij leidt ook nog de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Vanuit die positie bracht hij de voorbije dagen, vlak voor de finale brexit, Britse en Europese corona-experts bij elkaar voor dringend overleg, terwijl in Londen de winkelschappen leegraakten en aan een gesloten Kanaaltunnel in Folkestone de vrachtwagenparkings volstonden.

We vreesden een uitbraak van het coronavirus in Afrika. Dat is niet gebeurd en we begrijpen het nog altijd niet. Een mysterie.

‘Wat ik had onderschat’, zegt hij, terugblikkend op de voorbije twaalf maanden, ‘is de economische impact. Ik wist dat het virus zich snel kon verspreiden en ik ken de theoretische modellen die aangeven dat je dan een zware economische klap krijgt. Maar als dat gebeurt, verrast het je toch.’

Peter Piot (71) Studeerde aan Universiteit Gent en werkte aan het Tropisch Instituut in Antwerpen.

Was lid van het team dat in 1976 ebola ontdekte en voerde onderzoek naar aids. Van 1991 tot 1994 was hij voorzitter van de International Aids Society.

Leidde tot 2008 UNaids, het VN-programma tegen hiv/aids.

Is sinds 2010 directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Werd dit jaar corona-adviseur van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Woont in Londen en is getrouwd met de antropologe Heidi Larson, die werkt rond vaccinvertrouwen.

Toen we elkaar in januari spraken op het Wereld Economisch Forum in Davos vreesde u vooral voor een uitbraak van het coronavirus in Afrika.

Piot: ‘Dat blijkt dus fout. Het is niet gebeurd en we begrijpen het nog altijd niet. Het is een mysterie. Wellicht is het deels te danken aan de heel jonge bevolking, al komen er nu toch tweede golven op gang in Kenia en Nigeria. Sommige dingen weten we nog altijd niet.’

Wat weten we nog niet?

Piot: ‘De langetermijnimpact op de gezondheid. Hoelang mensen immuun zijn. Er is daarvoor helaas geduld nodig. Je kan de tijd niet forceren.’

Net zoals we niet echt weten in welke mate kinderen het virus misschien toch overbrengen?

Piot: ‘Daar zijn enkele dingen duidelijk. Ze worden veel minder vaak ziek en het virus is bij hen veel minder besmettelijk. Er is een studie gebeurd met miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk. In gezinnen waar kleinkinderen en hun grootouders samenleven, is er bij die laatsten geen meetbaar verhoogd risico om covid op te lopen. Naarmate die kinderen ouder worden, stijgt dat risico wel.’

‘Ik denk dat we daar in het begin verkeerd hebben over gecommuniceerd. Er is gezegd dat er geen probleem is bij jongeren. Dat is relatief. Er zijn wel degelijk jongeren die ziek zijn geweest en die de sporen nog dragen. Er zijn jongeren gestorven. Hun risico is heel laag, zeker vergeleken met zeventigers zoals ik, maar het is niet nul. Je zal maar het ongeluk hebben het te krijgen.’

Nu is er die mutatie van het virus. Heeft dat u verrast?

Piot: ‘Dat is geen verrassing, het is wat virussen doen. In het Verenigd Koninkrijk wordt 5 tot 10 procent van de positieve tests onderzocht op mutaties. Wie zoekt die vindt. We hebben deze zomer gezien dat een mutant van het virus dominant werd in Europa.’

Deze variant lijkt veel besmettelijker.

Piot: ‘Dat lijkt zo, maar hoe bewijs je dat? Je zou mensen moeten kunnen volgen die met de mutant zijn besmet. En je zou in een controlegroep anderen moeten volgen die met de oorspronkelijke variant zijn besmet. Dat gaat niet. Dus onderzoeken we dat met labotests op cellen en met mathematische modellen. Positief is dat we geen aanwijzingen zien dat mensen vaker ziek worden. Wellicht heeft wie die mutant verspreidt vooral een hogere virusproductie. Ze verspreiden het makkelijker als ze spreken, roepen, zingen of hoesten.’

‘Dit is onvermijdelijk. Er komen nog mutanten. Op een dag misschien een heel erge die mensen nog zieker maakt. Het kan ook dat er zwakkere varianten komen. Vaak sterft een virus op die manier uit.’

Op die manier - een zwakkere variant - kan het virus beginnen te werken als een vaccin.

Hier in Londen werd deze week sla gehamsterd. Kan je je dat inbeelden? Tot je beseft dat in de winter 90 procent van het vers voedsel in het VK van het Europese continent komt.

Piot: ‘Dat is allemaal speculatie, maar het kan. In 1889/1890 is er een uitbraak van Russische griep geweest. Er is nu een hypothese dat het om een variant van het huidige coronavirus ging. We zullen het wellicht nooit weten. We hebben geen stalen. De enige manier om het te verifiëren is lijken opgraven. Zo is onlangs bewijs gevonden voor de pest in Londen in de middeleeuwen, via het genetisch materiaal van een bacterie op een skelet. Maar nu dwaal ik af in een kerstverhaal dat niet meer over corona gaat.’

Vond u de reactie van de Britse regering dat het virus ‘out of control’ is overdreven?

Piot: ‘Als je zoiets zegt als minister van Volksgezondheid moet je heel erg zeker zijn. Ik denk niet dat dat zo is. Er gebeuren twee dingen tegelijk. Er is een mutant van het virus en de besmettingen nemen toe. Maar zijn die geconnecteerd?’

Hoe bedoelt u?

Piot: ‘De toename van de besmettingen kan ook te maken hebben met het gedrag van mensen. Ik was twee weken geleden hier in Londen in Oxford Street om iets te gaan eten met een kennis. We hielden ons aan de regels: contact met een iemand uit één ander huishouden en in de buitenlucht eten. Maar ik zag dat je in Oxford Street over de koppen kon lopen. De meesten droegen geen masker. Toen ik in het restaurant naar het toilet ging, zag ik dat het binnen volzat. Er waren tafels van vier of zes personen. Er was lawaai, iedereen praatte luid. Het was heel Brits: de kerstmisparty’s beginnen hier in december. Ze zijn een veel grotere traditie dan in België.’

Wat denkt u dan, als de cijfers stijgen?

Piot: ‘Ik heb een wetenschappelijke ziel. Ik denk: ‘Wat nu?’ Ik kom dan tot de conclusie dat we meer van hetzelfde moeten doen. Er zijn geen honderd manieren om met deze epidemie om te gaan. We moeten onze handen ontsmetten, een mondkapje dragen, afstand houden en testen. Na positieve gevallen moeten we onze contacten opvolgen en in quarantaine gaan. Ik ben daarom een grote voorstander van het beleid van de Belgische regering.’

‘Alleen: als we de quarantaine opleggen en niet iedereen ze volgt, is er geen quarantaine. Denken mensen echt dat de epidemie verdwijnt als we blijven bijeenkomen, ook tijdens de feestdagen? Dan zullen er weer doden vallen.’

‘Om terug te keren op uw vraag: de Britse minister van Volksgezondheid had gewoon moeten zeggen: ‘Komaan, volhouden.’

Wat vond u van de Franse beslissing om de Kanaaltunnel te sluiten?

Piot: ‘Ik snap dat uit voorzorg de grens 24 tot 48 uur dichtging. We wisten niet goed wat er aan de hand was. Ik ben hier het hele vorige weekend mee bezig geweest. We hebben de Europese wetenschappelijke leiders rond corona bij elkaar gekregen, met de Britten erbij. In deze tijden is dat soms moeilijk en vanuit mijn positie in Londen ben ik daar soms de go-between. Maar we wisten maandagmiddag wel ongeveer hoe het zat. De mutant van het virus was gedetecteerd op 20 september in Kent, het graafschap met de haven van Dover en de Britse ingang van de Kanaaltunnel op zijn grondgebied. Niemand kon zich de illusie maken dat we het virus op het Britse eiland konden isoleren.’

U vindt het verkeerd dat het VK even werd geïsoleerd?

Piot: ‘Ik snap dat het personenverkeer werd stilgelegd, maar ik snap niet waarom het voor vracht gebeurde. Misschien speelde in Frankrijk de nationalistische reflex die we ook in Engeland al zolang zien? Ik ben in elk geval blij dat de Commissie heeft aangeraden - ik was daarbij betrokken - om reizen af te raden, maar het VK niet te isoleren.’

De race naar het vaccin: van de petrischaal tot in de rekken De zoektocht naar een coronavaccin moet tien keer sneller dan normaal verlopen. Welke van de meer dan 250 vaccins die nu in ontwikkeling zijn, zal het halen?

Hoe voelde het deze week in Londen, op een eiland dat afgesloten was van het Europese continent?

Piot: ‘Sommige kranten hier interpreteren alles in het licht van de brexit, maar er was toch een ongerustheid die breder ging dan dat. Mensen begonnen sla te hamsteren. Kan je je dat inbeelden? Sla blijft maar enkele dagen goed. Tot je beseft dat in de winter 90 procent van het vers voedsel in het VK vanop het Europese continent komt. En dan waren er op tv die beelden van duizenden vrachtwagens aan de grens, wachtend op de oversteek. Er was toch een beetje paniek.’

Wordt volgend jaar beter?

Piot: ‘Het zou moeten. Deze week werd het Pfizer-vaccin goedgekeurd door het European Medicines Agency. Het kan nu naar elke EU-lidstaat. Dankzij de Europese Commissie - die daarover onderhandelde met de farmabedrijven - zullen er vaccins zijn in elk EU-land. Dat is een tour de force. Op 27 december is het in alle lidstaten de Europese vaccinatiedag.’

Hoe snel zal het vaccin volgend jaar ons leven weer normaal maken?

Piot: ‘Laat ons niet de illusie koesteren dat we eind januari corona vergeten zijn. Het duurt minstens een halfjaar om genoeg mensen te vaccineren zodat de hele bevolking is beschermd. We zullen nog lang mondkapjes moeten dragen, maar de meest kwetsbaren - bejaarden, zoals ik eigenlijk - zullen sneller beter beschermd zijn. De zomer zou al beter moeten zijn.’

‘Het wordt beter. Laat ons niet vergeten dat we in september niet wisten of vaccins ons goed genoeg beschermen. Dat Moderna en Pfizer tot 90 procent bescherming bieden via hun vaccins is een formidabele prestatie. Het is heel snel gebeurd, zonder een compromis rond veiligheid of testen.’

Snapt u dat sommigen zich daar zorgen over maken?

Piot: ‘We moeten wie gevaccineerd is goed opvolgen. We moeten waakzaam blijven voor bijwerkingen. En we weten nog niet hoelang het vaccin bescherming biedt.’

Wordt het moeilijk voldoende mensen te overtuigen zich te laten vaccineren?

Piot: ‘Dat is meer de specialiteit van mijn echtgenote, Heidi Larson, die het Vaccine Confidence Project leidt. Maar er zijn twee soorten tegenstanders. Een harde kern vindt vaccins fout en wil dat we het virus zijn natuurlijk beloop laten gaan. Ik zie niet in waarom ze van standpunt zouden veranderen. Ze zijn gelukkig een kleine groep. Anderen stellen zich vragen. Is het veilig? Waarom zo snel? Dat zijn legitieme vragen, maar we hebben er een antwoord op. We kunnen ze overtuigen. Ik vind het belangrijk dat in de Verenigde Staten zowel de verkozen president Joe Biden als huidig vicepresident Mike Pence zich heeft laten vaccineren. Dat was nodig omdat ze de twee grote politieke stromingen vertegenwoordigen die argwaan bij elkaar opwekken. Ik hoop dat het in Europa ook zo gaat.’

Wie moet zo’n voorbeeld geven?

Piot: ‘Dat kan een politicus zijn, maar misschien is een voetballer beter. Of een YouTube-ster van wie ik nog nooit gehoord heb, maar die miljoenen volgers heeft en die ook ik nu ontdek.’

Net zoals in 1956 Elvis Presley zich voor de camera’s liet vaccineren tegen polio.

Piot: ‘Het hangt ervan af naar wie wordt opgekeken. In Nigeria liep het ooit fout met een vaccinatiecampagne tegen polio omdat mensen dachten dat het vaccin niet halal was. Daarom hebben imams zich toen laten vaccineren.’

Wat onthoudt u van 2020?