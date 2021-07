De Tijd-sterrenelftal van het EK voetbal

Voor de definitieve ranglijst met meest waardevolle spelers van het tornooi namen we geen spelers mee die 218 minuten (iets meer dan 2 matchen) of minder gespeeld hebben in het hele toernooi. Die 218 is de mediaan van alle speelminuten - de helft speelde meer en de helft minder. Dus eigenlijk kijken we gewoon naar ‘de bovenste helft’ van meest actieve spelers. We wogen ook de scores per match, afhankelijk van welke fase van het toernooi de match gespeeld is. Een achtste finale telt voor 1,1 mee (tegenover 1 voor een match in de groepsfase), een kwartfinale voor 1.15, de halve finales voor 1,2 en de finale voor 1,25. Dat duwt de spelers van Italië en Engeland naar boven in de rangschikking, maar niet in die mate dat ze dominant worden in de top-10.