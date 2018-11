Beleggen in biotech is niet voor watjes. Dat bleek ook uit het verhaal van Bone Therapeutics toegelicht door de CEO tijdens een biotech-pitch op Finance Avenue.

Bone Therapeutics ging op enkele weken van de hemel naar de hel.

Midden oktober was er nieuws over de toevallige ontdekking van een middel tegen knie-artrose. In november ging het aandeel weer helemaal onderuit omdat een behandeling van de heup niet werkt.

'Dit is nu eenmaal de rule of the game. Biotech is een verhaal van ups en downs', zei CEO Thomas Lienard van Bone Therapeutics tijdens een biotechpitch. 'Ik durf wel zeggen dat we vandaag verder staan dan vier maanden geleden.'

Argenx

Argenx zit in een andere situatie en staat al dicht bij de lancering van een eigen medicijn, efgartigimod (ARG-113). 'We hebben een kantoor in Boston met als enige functie de commercialisering van een medicijn voor te bereiden', zei Joke Comijn van Argenx.

Comijn gaf toe dat de verwachtingen van beleggers hoog liggen, maar 'we zitten niet dagelijks naar de beurskoers te kijken.'

Argenx heeft in het recente verleden tot twee maal toe geld opgehaald via een private plaatsing. Kleine beleggers mochten niet inschrijven. Comijn: 'We vinden dat natuurlijk jammer. Maar als je op 24 uur honderden miljoenen kan ophalen, dan is dat voor ons nu eenmaal de meest efficiƫnte manier van werken.'

Biocartis

Biocartis is naar eigen zeggen een kapitaalintensief bedrijf en een kapitaalverhoging is in de komende jaren niet ondenkbaar. 'Sinds een jaar hebben we ook een strategie van partnerships', zei Renate Degrave van Biocartis.