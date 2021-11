Lalieux wil een degelijk pensioen voor elke vrouw

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) wil vrouwen een betere toegang tot het minimumpensioen geven, onder meer door deeltijdse jobs te herwaarderen. Aan de fiscaliteit van het aanvullend pensioen wordt niet geraakt, benadrukt ze ook.

Lalieux tekende zaterdag present op Finance Avenue om haar pensioenhervorming uit te de doeken te doen. In september lanceerde ze haar plannen via De Tijd. Inmiddels zijn achter de schermen de technische besprekingen tussen Lalieux, de kabinetten van de vice-premiers en de sociale partners bezig.

'Die verlopen op dit moment goed en constructief', aldus de minister. Lalieux toont zich dan ook hoopvol dat het overleg in de kern begin december kan starten. 'Ik ben optimistisch.'

Lalieux heeft vier grote prioriteiten. 'Meer sociale rechtvaardigheid, meer steun aan werkgelegenheid, meer transparantie om zo meer vertrouwen te kweken, en bijzondere aandacht voor vrouwen. 'Vrouwen hebben een veel lager pensioen. De pensioenkloof bedraagt 33 procent.'

Een verrassing is dat niet. Vrouwen werken vaker deeltijds, en dat heeft een weerslag later op het pensioen. '50% van de vrouwen werkt in een deeltijdse job. En dat is niet altijd een keuze', aldus Lalieux. 'Dat maakt dat ze geen toegang hebben tot het volledige minimumpensioen. Ik wil de deeltijdse jobs herwaarderen voor een betere toegang tot het minimumpensioen', aldus de PS-minister.

Lalieux pleit er voorts ook voor om wie op jonge leeftijd is beginnen werken en een lange loopbaan heeft gehad sneller toegang te geven tot z'n pensioen. 'Op tafel ligt de maatregel om wie 60 jaar is en een carrière van 42 jaar achter de rug heeft, vervroegd met pensioen te kunnen laten gaan.' Lalieux pleit in deze voor identieke loopbaanvoorwaarden voor iedereen.

Pensioenbonus

Een ander deel van haar hervormingsplan is er op gericht om mensen langer aan het werk te houden. Voor elke gewerkte dag boven de drempel voor het vervroegd pensioen wil ze 2 euro bijleggen. Dat is de zogenaamde pensioenbonus.

Ook wil ze deeltijds pensioen mogelijk maken. Daarbij blijft u bijvoorbeeld 4 dagen per week werken en neemt u al 1 dag per week uw pensioen op. 'Belangrijk is dat we werknemer positieve maatregelen geven en hen de keuze geven om al dan niet langer te werken.'

Ik ga niet raken aan de fiscaliteit van het aanvullend pensioen. Dat is zo afgesproken met de sociale partners, en daar bestaat geen discussie over.' Karine Lalieux Minister van Pensioenen

Aanvullend pensioen

Lalieux herhaalde dat ze niet zal raken aan de fiscaliteit van het aanvullend pensioen. 'Dat is afgesproken met de sociale partners. Ik ga daar niet aan raken. Daar bestaat geen discussie over', benadrukt de PS-minister. Wel wil ze het aanvullend pensioen veralgemenen, zodat meer werknemers op die tweede pijler kunnen rekenen wanneer ze afzwaaien.