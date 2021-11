Cryptomunten worden almaar meer mainstream

Cryptomunten zijn niet langer het speeltje van informaticadeskundigen en hipsters. Ze spelen een almaar belangrijkere rol in de financiële wereld en zijn misschien niet meer weg te denken.

Nog niet zo heel lang geleden gold het bezit van bitcoins als belegging als levensgevaarlijk. Zwaargewichten uit de financiële wereld lieten zich eerder negatief uit over de bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld. Jamie Dimon, de CEO van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase, haalde in 2017 nog stevig uit naar de bitcoin door te zeggen dat hij ‘a fraud’, een vorm van bedrog, is.

Maar sinds 2017 en vooral sinds de coronacrisis zijn nieuwe namen opgedoken aan de top van de financiële voedselketen. Cathie Wood - de uitgeefster van de razendpopulaire ARK Innovation ETF - kreeg een sterrenstatus omdat haar beleggingen in snel groeiende techbedrijven als Tesla een forse waardevermeerdering kenden. En Wood is - in tegenstelling tot bitcoinpessimisten als Dimon - een grote fan van de bitcoin.

Door de ongekende waardeklim van Tesla tijdens de pandemie kreeg ook Elon Musk, de CEO van de e-autobouwer, meer invloed. Hij hielp het bezit van cryptomunten salonfähiger te maken. Musk wil het mogelijk maken Tesla’s in bitcoin te betalen. En op zijn Twitter- account praat Musk over de grapmunt dogecoin.

Maar zelfs de zakenbank van Dimon kan niet meer onder de populariteit van cryptomunten uit. JPMorgan biedt ondertussen fondsen aan die blootstelling aan crypto- valuta geven.

Dus kan ook Finance Avenue, de geldbeurs van De Tijd en De Belegger, niet om de cryptomunten heen. Vandaar het debat ‘Hoe beleggen in bitcoin’. De cryptomunt wordt door institutionele beleggers nauw gevolgd, omdat veel beleggers de digimunt als het nieuwe goud zien. In het debat bespreken de panelleden hoe u het best in bitcoins kunt beleggen, bijvoorbeeld via een online/offline wallet of via een tracker.

We zullen het uiteraard ook hebben over de toekomst van de cryptomunten. In hoeverre zullen cryptomunten bij het normale niet-beleggende publiek aan populariteit winnen en in hoeverre zal het betalen met cryptomunten gewoon worden?

Cryptomunten spelen mogelijk ook een grote rol in de opkomst van web 3.0, het vervolg op web 2.0 en 1.0. Waar bij web 1.0 de focus vooral lag op het versturen van informatie vanaf een website naar een gebruiker, ligt dat bij het huidige web 2.0 vooral op het kunnen reageren op een website (denk aan Facebook).

Digitale kenners denken dat bij web 3.0 (nog in een prille fase) gebruikers op websites zullen inloggen met hun wallet van bijvoorbeeld het ethereumnetwerk. Zo kunnen websites mensen identificeren en is het voor gebruikers mogelijk makkelijk financiële transacties met cryptomunten te doen.