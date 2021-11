De aandachtspunten voor wie in papieren vastgoed investeert

Via een vastgoedvennootschap kunt u onder meer in zorgvastgoed investeren.

Wie geen grote sommen geld heeft om in fysiek vastgoed te investeren, vindt zijn heil mogelijk in papieren vastgoed. Waarop letten als u in gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) belegt?

Wat zijn de aandachtspunten als u in GVV’s investeert?

Youry Huygen (analist De Belegger): ‘U moet weten in welk vastgoedsegment de GVV actief is. Logistiek vastgoed en residentieel vastgoed (appartementen, rust- huizen, studentenhuisvesting...) kennen wellicht nog enkele mooie jaren van groei. Het kantorensegment wordt daarentegen geconfronteerd met het almaar meer verankerde telewerk, terwijl het winkelsegment last heeft van de opmars van de e-commerce.'

'Het is dan ook belangrijk om de evolutie van de huurleegstand van de GVV’s na te gaan. Check ook het trackrecord op het vlak van het dividend. Ga niet per se op zoek naar de GVV met het hoogste dividendrendement. Verkies een GVV die het dividend jaar na jaar optrekt. Sommige GVV’s doen dat al ruim twintig jaar. Het gemiddelde brutodividendrendement van de GVV’s bedraagt iets minder dan 5 procent.’

Kan men zich via GVV’s indekken tegen de inflatie?

Huygen: ‘GVV’s zijn inderdaad een soort natuurlijke indekking tegen inflatie. De huurgelden worden geïndexeerd. Maar in sommige minder florerende segmenten (kantoren, winkels…) kunnen nieuwe huurcontracten worden ondertekend tegen lagere prijzen. Weet dat een hogere inflatie zich ook vertaalt in hogere rentetarieven, waardoor de rentelasten van de GVV’s toenemen. Maar we willen toch opmerken dat veel GVV’s vandaag ontlenen tegen minder 2 procent. Voor sommige bedraagt de gemiddelde rentelast slechts 1 procent.’

Voor welke risico’s zijn GVV’s bijzonder gevoelig?

Huygen: ‘Het belangrijkste risico is een mogelijke rentestijging, al zal de impact daarvan niet onmiddellijk voelbaar zijn, omdat GVV’s zich via derivaten indekken tegen een mogelijk renteverhoging. Een ander risico is de concentratie van het huurdersbestand. Het is belangrijk de huurinkomsten over een grote groep huurders te spreiden. Bij sommige GVV’s vertegenwoordigt de grootste huurder soms meer dan 10 procent van de totale huurinkomsten. Ten slotte is er ook het economische risico. Een somber economisch klimaat kan een impact hebben op het vermogen van de huurders om hun huur te betalen.’