De aandelentips van de beursexperts op Finance Avenue

Kies voor aandelen waar je niet zenuwachtig van hoeft te worden na de recente beursrally, klonk het eensgezind op de slotdebat van de jaarlijkse geldbeurs van De Tijd en L'Echo.

'TINA blijft rondwaren. Wie zijn geld op een spaarboekje zet, verliest tegenwoordig 4 procent aan koopkracht', stak hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger van wal. De experts blijven dus kiezen voor aandelen, ook na de beursrally van circa 20 procent sinds begin dit jaar. 'De beurs is zoals seks, het beste is voor het hoogtepunt. Dat moment wil je niet missen. Wie steevast past voor het laatste stukje beursstijging, zal underperformen', vervolgt Bakelants.

Bakelants bracht de holding Ackermans & van Haaren mee als tip. 'Ackermans is geen breed gediversifieerde holding, maar een investeringsmaatschappij met gerichte investeringen. Ackermans staat voor kwaliteit, een sterke balans en een goed management. Het is een aandeel voor elke portefeuille. Het is geen hippe technologie, maar rustige vastheid. Met dit soort van aandelen moet je niet zenuwachtig worden, ook niet na de recente beursstijging', verduidelijkt Bakelants. Hij verwees ook naar het grootste contract ooit dat dochter CFE recent aankondigde.

Vlaamse smallcaps

Zelfstandig analist Gert De Mesure bracht Van de Velde mee als tip. 'Het aandeel komt van 60 euro, daalde naar 20 euro en we zitten nu rond 30 euro. Ik denk dat een rit richting 40 euro erin zit.' De Mesure is onder de indruk van het CEO-schap van Marleen Vaesen. 'We spreken over een vrije kasstroom van meer dan 6 procent na zes maanden. De kosten zijn nu onder controle. Vaesen draaide na haar aanstelling mee in een winkel. Ik weet niet of de vorige topman ooit een winkel had gezien.'

De Mesure tipte nog een andere Vlaamse smallcap: de salamigroep Ter Beke . 'De groep heeft een moeilijke periode achter de rug met de listeriabesmetting in Nederland en met corona. Wij geloven in beterschap, ook na de overname van Imperial, bekend van Marcassou-worsten. 'We weten jammer genoeg nog niets van de overnameprijs, maar Ter Beke heeft er een interessante merkenportefeuille mee in huis.' Dat de mensen minder vlees eten, is geen probleem. 'Charcuterie heeft daar relatief minder last vast. Bovendien zijn er nog verdere groeikansen in convenience (pasta, lasagne).'

Tom Simonts, senior econoom van KBC, tipte X-Fab , het bedrijf van Rudi De Winter met hoofdzetel in Duitsland en beursnotering in Parijs. 'X-Fab maakt de chips die onder meer Melexis bestelt voor (electrische) wagens. Maar je hebt ook blootstelling aan 5G en de internet of things. Tegen 16 keer de winst, noteert X-Fab veel goedkoper dan hippe aandelen zoals ASML of ASMI.' Simonts geeft toe dat X-Fab dit jaar al fors is gestegen, maar 'dat zeiden we vijf jaar geleden ook van Lotus Bakeries.'

Erik Joly van ABN AMRO heeft een boontje voor Nestlé , de Zwitserse voedingsgroep. 'Beleggen hoeft geen rocket science te zijn. Dit is een degelijke waarde die je jaren kunt laten liggen in je portefeuille.' Joly kwam ook terug op de impact van kosteninflatie. 'We zien dat Nestlé in vergelijking met andere voedingsgroepen de prijzen gemakkelijk kan doorrekenen. De groep slaagt erin de omzet verder te doen toenemen. Nestlé mikt op een jaarlijkse organische groei van 5 à 7 procent. Als je een rustig aandeel wil, of zeg maar rustige vastheid, kies dan voor Nestlé', zegt Joly.

Tegendraads

Bakelants en Simonts schoven nog elk een fors teruggevallen aandeel naar voor. Bij Bakelants was dat Tessenderlo. 'Veel bedrijven verhogen de prognose dit jaar. Tessenderlo doet dat niet, maar 2020 was dan ook een topjaar voor Tessenderlo. We spreken over een koerswinst-ratio van 11. Het neerwaarts risico is beperkt, ook door de constante aankopen van topman Luc Tack. Met Tessenderlo heb je geen dividend maar de voorbije vijf jaar verveelvoudigde de boekwaarde wel naar 21 euro per aandeel.' Bakelants gelooft dat Tack op termijn zal proberen Tessenderlo volledig in te lijven. 'En nee, een premie van 30 à 40 procent zal er niet komen, daar is Tack te gierig voor. Maar tegenover de huidige koers is er zeker potentieel.'

