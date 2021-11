Dit mag u verwachten op Finance Avenue

Beginnen doen we traditioneel met een debat tussen enkele hoofdeconomen. Dit jaar tekenen Koen De Leus (BNP Paribas Fortis), Hans Dewachter (KBC) en Hans Bevers (Degroof Petercam) present. Ze zullen het hebben over de vooruitzichten voor de wereldeconomie na corona, én de gevolgen voor uw beleggingsportefeuille.

We strikten ook de ministers Karine Lalieux (PS, Pensioenen) en Vincent Van Peteghem (CD&V, Financiën). Lalieux gaat dieper in op haar pensioenhervorming. Van Peteghem licht zijn beleidsvisie toe.

Hebt u een vraag over een vastgoed- of erfeniskwestie? Op de stand van Mediafin staat een team van notarissen paraat om vragen van bezoekers te beantwoorden. U kunt er terecht van 10 tot 12 uur, en van 14 tot 16 uur.

Voorts krijgt u van ervaren rotten én startende beleggers beleggingstips over aandelen, fondsen, trackers en cryptomunten. Er is opnieuw een aparte immozaal voor vastgoedinvesteerders. U krijgt er onder meer te horen hoe u correct het rendement op uw vastgoed moet berekenen, hoe het nu zit met het kadastraal inkomen (ki) voor buitenlands vastgoed, en hoe u best in papieren vastgoed investeert.