Dit was Finance Avenue 2021

Zaterdag vond in Brussel Finance Avenue plaats, de grote geldbeurs van De Tijd en De Belegger. U kreeg er tips voor uw beleggingen, uw vastgoed in binnen- én buitenland, uw pensioen en uw nalatenschap.

Traditioneel werd Finance Avenue afgetrapt met het debat van de hoofdeconomen. Voor een bomvolle -en gemondmaskerde- zaal wisselden Koen De Leus (BNP Paribas Fortis), Hans Dewachter (KBC) en Hans Bevers (Degroof Petercam) van gedachten over de toestand van de wereldeconomie en wat de gevolgen zijn voor uw beleggingsportefeuille.

Een van de thema's die aan bod kwamen, was uiteraard de hoge inflatie. Grote vraag is of die inflatieopstoot tijdelijk van aard is of toch langer zal aanhouden.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) kwam haar pensioenhervorming toelichten. Ze pleitte onder meer voor een herwaardering van de deeltijdse jobs, zodat meer vrouwen een degelijker pensioen krijgen. Tegelijk wil Lalieux meer mensen aan het werk houden, onder meer via een pensioenbonus voor wie langer dan 42 jaar werkt en het systeem van deeltijds pensioen.

Huurinkomsten

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem mogen we de taboes niet schuwen als we naar een rechtvaardigere en neutralere fiscaliteit willen evolueren.

Met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tekende een tweede minister dit jaar present op onze geldbeurs, die plaatsvond op de Tour & Taxis-site in Brussel. Van Peteghem pleitte voor een rechtvaardigere en neutralere fiscaliteit. Daarbij wil hij evenwel de taboes niet schuwen, zoals bijvoorbeeld het belasten van inkomsten uit verhuur.

En daarmee zijn we bij het thema vastgoed beland. Notaris Bart van Opstal en vastgoedspecialist Frédéric Vandenhende (Investr) gingen met elkaar in debat over de evolutie op de vastgoedmarkt en het effect daarvan op het rendement van investeerders. Het duo ziet de prijzen niet onmiddellijk dalen. Vandenhende pleitte ook voor lagere registratierechten voor wie sociaal verhuurt.

Een thema dat ook niet mocht ontbreken: duurzaam beleggen. De toplui van waterrecyclagebedrijf Ekopak en plantageholding Sipef kwamen uitleggen hoe ESG als een rode draad door hun bedrijfsvoering loopt.

Nog een klassieker: schenken. Advocaat Mark Delboo en notaris Joni Soutaer onderhielden het publiek met een debat over schenkingstechnieken. Want het is niet omdat u iets wegschenkt dat u de controle niet meer kunt behouden over het geschonken goed.

Aandelentips