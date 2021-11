Duurzaam beleggen kost u geen rendement (meer)

Enkele jaren geleden gingen beleggers er nog van uit dat duurzaam beleggen ze rendement kostte. Die vrees is volledig achterhaald.

Duurzaam beleggen zit in de lift. Deze zomer stroomde het gros van het nieuwe beleggersgeld naar duurzame fondsen. Waar die fondsen enkele jaren geleden nog een niche waren voor ethische beleggers, zijn ze vandaag mainstream geworden in het aanbod van de banken.

Twee zaken hebben die versnelling op gang gebracht. Ten eerste de 21ste klimaatconferentie die in 2015 in Parijs door de Verenigde Naties werd georganiseerd. Op die COP21 werd afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO₂, fors moet dalen en dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

De coronacrisis leidde tot een tweede inzicht: duurzaam beleggen gaat verder dan alleen het milieu. Ook de sociale component, zoals hoe bedrijven met hun personeel omgaan, kwam in de schijnwerper te staan. Geen arbeid meer in mensonwaardige omstandigheden en geen discriminatie meer op basis van geslacht of raciale afkomst. Ook de onafhankelijkheid van de raad van bestuur als controleorgaan is almaar belangrijker geworden.

Duurzaam beleggen wordt op die manier samengevat met het acroniem ESG (Environment, Social en Governance). Wie de websites van de fondsenhuizen bezoekt, zal zien dat geen enkele beheerder ESG onbesproken laat. Elk fondsenhuis vult ESG wel nog op zijn eigen manier in.

Dat komt omdat er geen eengemaakte definitie van duurzaam beleggen is. Het gebrek aan standaardisatie komt het best tot uiting in de duurzaamheidsratings die gespecialiseerde bureaus aan bedrijven toekennen. Het kan dat een bedrijf volgens het ene ratingbureau een hoge duurzame score krijgt, terwijl het bij een ander eerder slecht scoort.

Verbetering

Maar er komt verbetering. Europa werkt aan een verfijning van de duurzaamheidsdefinities. Bovendien zal Europa bedrijven verplichten gestructureerd te rapporteren over niet-financiële zaken, zoals de milieu-impact.

Diverse onderzoeken tonen aan dat duurzame fondsen tijdens de coronacrisis beter presteerden dan niet-duurzame.

In de marge daarvan heeft Europa een SFDR-richtlijn uitgevaardigd, die de aanbieders van financiële producten verplicht hun aanbod in te delen in een van drie categorieën, naargelang hun duurzaamheid. De grijze producten, die vallen onder artikel 6 van de SFDR-richtlijn, hebben geen duurzame doelstellingen. De lichtgroene producten (artikel 8) beogen wel duurzaamheidsdoelstellingen. De donkergroene (artikel 9) willen een duurzame impact realiseren.

Die classificatie zal beleggers helpen duurzame van niet-duurzame producten te onderscheiden. Ook het Belgische duurzaamheidslabel Towards Sustainability - dat herzien wordt op basis van de nieuwe Europese regels - wil daarvoor een leidraad blijven.

De vraag voor de beleggers is of het voor hun rendement een verschil uitmaakt of ze voor een duurzaam of niet-duurzaam fonds kiezen. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Zelden is de conclusie dat duurzame fondsen minder goed presteren.

Integendeel, de coronacrisis heeft eerder een positief effect gehad. Een onderzoek van de bank Morgan Stanley toonde enkele maanden geleden aan dat duurzame fondsen tijdens de coronacrisis beduidend beter presteerden dan niet-duurzame. De groep onderzocht 3.000 Amerikaanse fondsen en trackers. Conclusie: de duurzameaandelenfondsen haalden gemiddeld een rendement dat 4,3 procentpunten hoger lag dan de niet-duurzame fondsen. Vergelijkbare resultaten waren er bij een onderzoek van de fondsenspecialist Morningstar.

Volgens de onderzoekers biedt duurzaam beleggen bescherming tijdens sociale en economische crisissen. Uiteraard is duurzaam beleggen geen garantie op succes, maar de tijd dat men een negatieve impact op het rendement vermoedde, lijkt definitief voorbij.